شكرا لقرائتكم شوبير: أحمد فتحى ينتظر نتيجة مسحة كورونا بعد سلبية العينة الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر الاسبق أن أحمد فتحى نجم الأهلى ينتظر فى الوقت الحالى نتيجة مسحة جديدة أجراها للتأكد من سلبية تحاليله من وباء كورونا بعد أن جاءت المسحة الأولى سلبية ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت : " أحمد فتحى أجرى مسحة جديدة وينتظر نتيجتها ونتمنى أن تكون سلبية بعد أن جاءت المسحة الاولى سلبية فيما خضعت زوجته وبناته لحجر صحى لبداية مرحلة التعافى من الوباء وبإذن الله ربنا يرزقهم الشفاء التام ".

وتعاطف نجوم الكرة المصرية والسويشيال ميديا مع أحمد فتحى، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، بعدما أُصيت زوجته وابنتيه بفيروس "كورونا" فبمجرد إعلان زوجة أحمد فتحى إصابتها وبناتها بهذا الفيروس اللعين انهالت التعليقات ورسائل الدعم على أحمد فتحى، وأكد الجميع فى دعمهم ومساندتهم لزوجة وأطفال جوكر الكرة المصرية وتمنوا لهم الشفاء العاجل من هذا الوباء الذى حل على العالم كله.

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البداية حينما صدمت نورا إسماعيل، زوجة أحمد فتحى، الملايين عندما أعلنت إصابتها هى وعائلتها بفيروس كورونا، وكتبت على صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماع، "ادعولنا إحنا كورونا أنا وبناتي".

وانهالت رسائل الدعم من نجوم الكرة المصرية لزوجة وأبناء أحمد فتحي فى هذا الوباء فقد عبر عصام الحضرى، حارس مرمى الأهلى والزمالك السابق ومنتخب مصر، عن دعمه للنجم أحمد فتحى وشارك صورة لأحمد فتحى مع بناته على حسابه بموقع "تويتر"، وتمنى لهم الشفاء قائلا: "اسأل الله العظيم أن يمن بالشفاء على زوجة الكابتن أحمد فتحى وبناته بعد تأكد إصابتهم بكورونا وربنا يحفظ الجميع، أسألكم الدعاء".

كما حرص مؤمن زكريا، صانع ألعاب النادي الأهلي، على مؤازرة أحمد فتحي، ونشر مؤمن زكريا صورة للجوكر مع بناته عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر وعلق قائلا، "ألف سلامة على المدام والبنات إن شاء لله خير بإذن الله".