شكرا لقرائتكم شوبير: قضيت أسوأ فترات حياتى الإدارية آخر 7 أشهر فى الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر الاسبق أن السبع شهور الأخيرة له فى إتحاد الكرة يعتبرها أسوأة فترة فى حياته الإدارية وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت : "السبع شهور الأخيرة ليا فى الجبلاية بعتبرهم من أسوأ فترات حياتى الادارية مع اتحاد الكرة بجد كان فيه تصرفات غير صحيحة ، وهحكى بالتفاصيل موقفين يأكدوا كلامى الأول خاص بالنادى الاسماعيلى حينما طلب تأجيل مباراة فى الدوري بداعى امتلاكه مباراة أفريقية فى الكاميرون رغم وجود متسع من الوقت للعب المباراتين بسهولة ودون عناء ، ليكون الرد لمسئولى الاسماعيلى ابعتوا لينا جواب قولوا فيه أن فيه تأخير فى الطيران وسيتم الموافقة على تأجيل المباراة وهو ماحدث بالفعل".

ويضيف شوبير : " مين يكره الاسماعيلى محدش طبعاً بس مين ميحبش النظام ؟ ، أما الموقف الثانى خاص بنادى الزمالك الذى طلب من مسئولى الجبلاية تأجيل بعض من مبارياته واتقاله ابعت جواب وهنوافق وبالفعل حصل ولما الأهلى يعترض يقولوله اصبر بس وهنأجل ليك ، عرفتوا ازاى كيف تدار المسابقة عندنا ، ونرجع نقول عندنا ماتشات كثيرة ومش عارفين نكمل الدوري بسبب كورونا لأ مش بسبب كورونا بسبب تأجيلاتك الكتير وأن مفيش نظام تمشى بيه المسابقة من البداية".

وتابع حارس الاهلى الاسبق : " أتذكر أن سموحة طلب أن يدير مباراته فى نهائى الكأس من موسمين طاقم تحكيم أجنبى واتحاد الكرة قاله ابعت الفلوس وفعلا بعت وبعد كدا قالوله مش هنجيب حكام أجانب عشان اللائحة مفيهاش كدا وفى الموسم اللى بعده 30 مباراة اديرت بحكام أجانب".

وأكمل شوبير : "النظام يطبق فى اتحاد الكرة طبعاً للعلاقات والصداقة لو النادى ليه علاقات وصداقات مع قيادات الجبلاية سيتم تنفيذ طلباتهم إنما لو مسئول دمه تقيل محدش هينفذ ليه طلباته ، وعشان كدا هتفضل البطولة مهددوة وفى حالة توتر عشان بنخشى من المواجهة وإتخاذ القرار السليم ".

وأكمل حارس الاهلى الاسبق : "الناس دلوقتى شاغلة نفسها باللجنة الخماسية ليه ماتسيبوهم يشتغلوا ، الناس معترضة على محمد فضل دلوقتى ليه وبيقولوا احنا اللى دخلناه اتحاد الكرة طب وفيها ايه ماهو مشروع حاجة إدارية جيدة جدا ، القصة أن لازم يكون فى نظام يطبق على الكبير والصغير".

وفى وقت سابق وجه شوبير، سؤالاً للأندية التى تطالب بإلغاء بطولة الدورى هذا الموسم عبر برنامجه "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت، قائلا، "إزاى فى أندية عايزة تلغى الدورى وموافقة تكمل بطولة كأس مصر، بأى منطق نقول خايفين نكمل بطولة الدورى عشان كورونا بس موافقين نكمل بطولة الكأس". وأضاف شوبير ساخراً، "حاسس إنهم عايزين يكملوا بطولة الكأس على الطريقة الألمانية إنما الدورى مينفعش".

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وأضاف حارس مرمى الأهلى السابق، "مش فارق معايا مين يفوز بالدورى، الأهم يكون فى نظام نسير وفقه، لجنة المسابقات مظلومة دايماً فى كل عهود اتحاد الكرة، ولو كنا بنلعب بدون تأجيلات كان دلوقتى أمامنا عدد قليل من المباريات وليس دور ثانى بالكامل يتطلب وقتا طويلا لإقامة مبارياته".

وتابع شوبير:،" اتحاد الكرة الآن يناقش موضوع الجدارة بناءً على اقتراح من أحد أعضاء المجلس لتحديد بطل الدوري".

ويعد النادى الأهلى متصدر جدول الترتيب هو أكثر الفرق الخاسرة من قرار إيقاف النشاط الكروى، بعدما بدأ موسمًا متميزًا على كافة الأصعدة، وكانت أمام الأهلى ومدربه السويسرى رينيه فايلر فرصة ذهبية لتحطيم عدد من الأرقام القياسية، التى قد يفشل فى تحقيقها حال تم إلغاء النشاط الكروى بشكل نهائى هذا الموسم، أو حتى عند عودته منتصف يونيو الجارى، حيث ستكون لياقة معظم لاعبيه تراجعت.

ويحتل الأهلى صدارة ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، متفوقًا على المقاولون العرب الثانى بفارق 16 نقطة، ما يقربه كثيرًا من حسم اللقب لصالحه قبل أسابيع طويلة من نهاية الموسم.

على الجانب الآخر يعد فريق الزمالك من الأندية التى تبحث عن استغلال فترة تجميد النشاط الرياضى فى مصر، لترتيب الأوراق فرغم أن الفارس الأبيض نجح فى شهر فبراير الماضى فى خطف بطولة كأس السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى بنتيجة 3/1، ثم الفوز بلقب كأس السوبر المصرى فى الإمارات أمام منافسه التقليدى الأهلى بركلات الترجيح، إلا أنه ابتعد عن المنافسة على قمة الدورى.

وتعتبر فترة التوقف بمثابة راحة للاعبى الأبيض من المشاركات المتتالية إلى جانب إعادة ترتيب الأوراق فى البطولة المحلية، وابتعد الزمالك عن المنافسة على المركز الأول، وتراجع إلى المركز الرابع برصيد 31 نقطة، بفارق وصل إلى 18 نقطة واضحة أمام منافسه المارد الأحمر

وتسبب التخبط الفنى الذى عاشه الزمالك فى بداية الموسم تحت قيادة المدرب الصربى “ميتشو” فى الخسارة أمام إنبى وطلائع الجيش، والتعادل مع سموحة والإنتاج الحربي، ليبدأ الفريق فترة جديدة شهدت تحقيق البطولات تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون