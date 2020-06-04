شكرا لقرائتكم فايلر يطمئن على جاهزية حمدى فتحى للمشاركة فى تدريبات الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أطمأن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على جاهزية حمدي فتحي لاعب الفريق للتدريبات فور إستئناف النشاط الرياضي منتصف يونيو الجاري حسب التصريحات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء مؤخراً ، وتحدث المدرب السويسري عن حالة حمدي فتحي الذى يُعد أقرب لاعبي الفريق المُصابين للعودة للتدريبات بعدما أجرى عملية جراحية في غضروف الركبة قبل عدة أشهر بعد إصابته في معسكر المنتخب الوطني الأول ، وبات حمدي فتحي جاهزاً للمشاركة في التدريبات بشكل تدريجي ويتابع اللاعب حالته وتطورات علاجه وإستجابته للبرنامج العلاجي الذي يؤديه حالياً بالتنسيق مع الخبير الالماني الذي سبق وأجرى له الجراحة قبل أشهر.

ويحرص حمدي فتحي على إرسال تقارير وفيديوهات مُستمرة عن حالته للخبير الالماني بالتنسيق مع طبيب الاهلي تمهيداً لمشاركة اللاعب في التدريبات تدريجياً مع عودة النشاط الرياضي المُجمّد حالياً على خلفية "جائمة" كورونا".

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من ناحية أخرى ، طلب رينيه فايلر من جهازه المعاون اعداد تقرير شامل عن فريق الوداد المغربي، قبل مواجهته في نصف نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا عقب قرار الاتحاد الافريقي باستكمال المسابقة وعدم الغاؤها بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ويضع الجهاز الفني خطة الاستعداد لمواجهة بطل المغرب المرتقبة على الرغم من عدم تحديد موعد ومكان إقامة المباراة حتى الأن، خاصة وأن بطولة دوري أبطال افريقيا تعد أهم أهداف الأهلي خلال المرحلة المقبلة وهي البطولة التي سيتوقف عليها العديد من الأمور داخل الأهلي.

ويواجه الأهلي الوداد المغربي في الدور نصف النهائي فيما سيواجه الزمالك الرجاء المغربي في نفس الدور على أن يواجه الفائزان بعضهما على نهائي البطولة.