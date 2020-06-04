شكرا لقرائتكم لجنة القرن تجتمع برئيس الزمالك اليوم لعرض فيديوهات ومستندات القضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تعقد لجنة ملف نادى القرن في نادى الزمالك، أول اجتماع لها اليوم الخميس، بحضور أعضاء اللجنة وبعض خبراء اللوائح، فى منزل مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة، وذلك من أجل مراجعة تجهيز ملف القضية كاملاً وإرساله إلى المحكمة الرياضية الدولية لرفع قضية بشأن استرداد لقب نادى القرن من الأهلى وتلك هي القضية التي أعلن الزمالك استمرارا به حتى إصدار حكما للفصل في المسألة.
وكان الأهلي قد اتخذ قرارا رسميا منذ أيام بتحريك دعوى قضائية ضد نادي الزمالك لاستغلال الاخير شعار نادي القرن علي لافتة علي أبواب النادي وهو ملك النادي الأهلي بقرار رسمي من الاتحاد الافريقي لتشتعل الازمة مجددا.
في سياق مختلف ينتظر مسئولو الزمالك الحصول على توقيع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق على عقده الجديد، بعد المفاوضات التى تمت معه من جانب أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة خلال الفترة الماضية، وذلك بشأن تجديد تعاقده مع النادى والتى شهدت الاتفاق على بنود التعاقد الجديد ويتبقى التوقيع الرسمى على العقود من أجل إعلان النادى بصورة رسمية عن التجديد الرسمى للعقد بعد التأكيدات الشفهية التى شهدتها الفترة الماضية حول إنهاء الاتفاق مع كارتيرون حول تفاصيل عقده الجديد ومختلف الأمور التى تخص الفريق.
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