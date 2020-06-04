شكرا لقرائتكم لجنة القرن تجتمع برئيس الزمالك اليوم لعرض فيديوهات ومستندات القضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت لجنة نادي القرن بنادي الزمالك برئاسة المستشار احمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي، من اعداد كافة المستندات التي سيتضمنها الملف الذي يستعد الزمالك لتقديمه الي المحكمة الرياضية الدولية لاستعادة لقب القرن من النادي الأهلي، حيث قامت اللجنة بجمع كل المخاطبات التي تمت بين الاتحادين الدولي والافريقي خلال عامي 94 و95 الخاصة بكيفية اختيار نادي القرن، وكذلك تم ادراج مقاطع فيديو لمسئولين في الكاف يتحدثون عن نادي القرن وطريقة اختيار الأهلي وفي مقدمتهم مصطفي مراد فهمي سكرتير الاتحاد الافريقي السابق والذي أكد خلاله انه صاحب انجاز اهداء اللقب للأهلي ، وكانت تصريحاته بمناسبة دخوله انتخابات الأهلي الماضية في قائمة محمود طاهر.

تعقد لجنة ملف نادى القرن في نادى الزمالك، أول اجتماع لها اليوم الخميس، بحضور أعضاء اللجنة وبعض خبراء اللوائح، فى منزل مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة، وذلك من أجل مراجعة تجهيز ملف القضية كاملاً وإرساله إلى المحكمة الرياضية الدولية لرفع قضية بشأن استرداد لقب نادى القرن من الأهلى وتلك هي القضية التي أعلن الزمالك استمرارا به حتى إصدار حكما للفصل في المسألة.

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وكان الأهلي قد اتخذ قرارا رسميا منذ أيام بتحريك دعوى قضائية ضد نادي الزمالك لاستغلال الاخير شعار نادي القرن علي لافتة علي أبواب النادي وهو ملك النادي الأهلي بقرار رسمي من الاتحاد الافريقي لتشتعل الازمة مجددا.

في سياق مختلف ينتظر مسئولو الزمالك الحصول على توقيع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق على عقده الجديد، بعد المفاوضات التى تمت معه من جانب أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة خلال الفترة الماضية، وذلك بشأن تجديد تعاقده مع النادى والتى شهدت الاتفاق على بنود التعاقد الجديد ويتبقى التوقيع الرسمى على العقود من أجل إعلان النادى بصورة رسمية عن التجديد الرسمى للعقد بعد التأكيدات الشفهية التى شهدتها الفترة الماضية حول إنهاء الاتفاق مع كارتيرون حول تفاصيل عقده الجديد ومختلف الأمور التى تخص الفريق.