بطولة البرتغال: خسارة مفاجئة لبورتو خلال استئناف الدوري

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لشبونة (أ ف ب) - مني بورتو المتصدر بخسارة مفاجئة امام فاماليكاو 1-2 خلال استئناف الدوري البرتغالي لكرة القدم بعد توقف دام قرابة ثلاثة اشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وبات مهددا بالتنازل عن المركز الاول لصالح غريمه التقليدي بنفيكا الذي يتخلف عنه بفارق نقطة واحدة ويلتقي تونديلا الرابع عشر الخميس.

شهدت بداية المباراة التي اقيمت ضمن مباريات المرحلة الخامسة والعشرين، وقوف دقيقة صمت على ضحايا وباء "كوفيد-19". وعلى الرغم من اقامة المباريات من دون جمهور فقد تجمع مئات من انصار بورتو في ارجاء الملعب مخالفين قوانين التباعد الاجتماعي.

وارتكب حارس مرمى بورتو اغوستين مارشيزين خطأ فادحا في تشتيت احدى الكرات فوصلت الى فابيو مارتنز ليمنح التقدم لفاماليكاو (48).

ونجح بورتو في ادراك التعادل بواسطة لاعبه المكسيكي خيسوس كورونا بتسديدة قوية (74). لكن الكلمة الاخيرة كانت لبدرو غونسالفيش الذي منح النقاط الثلاث لفاماليكاو بتسديدة من 25 مترا (78).