شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مهاجمين أهلاوية معروضين على الزمالك في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل سعي قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك لتدعيم صفوفهما بالشكل المطلوب قبل الموسم الجديد، مستغلين توقف النشاط الكروي في مصر والعالم بالوقت الحالي بسبب تداعيات فيروس كورونا، أعلن نادي الزمالك عن الاقتراب من حسم صفقتين من العيار الثقيل وفقاً لتأكيدات أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي، ومن ضمن اللاعبين المرشحين للزمالك هناك أكثر من مهاجم منهم سبق وأن أرتدى قميص النادي الأهلي ومنهم :

سليمان كوليبالي

يفكر مسئولو نادى الزمالك فى ضم الإيفوارى سليمانى كوليبالي، والذى تم عرضه عليهم من قبل أحد وكلاء اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق الأبيض فى الموسم المقبل، باعتباره من المهاجمين المميزين، ويملك إمكانيات فنية وتهديفية عالية، لاسيما بعد سابق تجربته مع الأهلي.

ورشح وكيل اللاعبين المهاجم الإيفوارى سليمانى كوليبالى لاعب الأهلى السابق والنجم الساحلى التونسى الحالي، من أجل الانضمام إلى الزمالك، وأوضح وكيل اللاعبين لإدارة نادى الزمالك أنه حال وجود رغبة فى ضم اللاعب ستكلف الصفقة خزينة القلعة البيضاء مليوناً و500 ألف دولار، على أن يتم التفاوض مع النادى التونسى حول تقسيط تلك القيمة المالية، وهو ما ستقوم إدارة نادى الزمالك بدراسته بعد عرض اللاعب أولاً على الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق لتحديد مدى إمكانية ضمه من عدمه وفقا لمدى احتياجات الفريق فى الموسم الجديد التى سيحددها الفرنسى باتريس كارتيرون.

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وليد أزارو

تردد بقوة اسم المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى بقوة في نادي الزمالك لضمه، باعتباره أقرب اللاعبين المرشحين لمغادرة القلعة الحمراء فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ليكون ضحية المهاجم الأجنبى الجديد، الذى سينضم للأهلى خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل تدعيم هجوم المارد الأحمر فى الانتقالات الشتوية.

وبات رحيل المغربى أزارو مسألة وقت باعتباره الأقرب لمغادرة القلعة الحمراء بعد خروجه من حسابات السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى وذلك بمجرد انتهاء فترة اعارته للاتفاق السعودي نهاية الموسم الجاري.

عمرو جمال

يفكر مسئولو نادي الزمالك في في رد الصفعة للنادي الأهلي على التعاقد مع مع محمود كهربا تشمل التفاوض مع أكثر من لاعب من لاعبي الفريق الأحمر وإغرائهم بعروض مالية عالية من أجل إقناعهم بارتداء القميص الأيض، واستغلال موقف خوجهم من الحسابات الفنية للسويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي.

خطة مسئولو الزمالك تستهدف التفاوض مع غالبية اللاعبين الذين خرجوا من الحسابات الفنية ولا تفكر لإدارة الحمراء في استعادتهم بنهاية الموسم الجارين وياتي في مقدمتهم عمرو جمال مهاجم الأهلي والمعار لطلائع الجيش، لاسيما بعد خروج اللاعب من اهتمامات الجهاز الفني للفريق الأحمر من أجل العودة للقلعة الحمراء في الموسم الجديد، رغم ما يقدمه الغزال من عروضا طيبة مع الفريق العسكري منذ بداية الموسم الحالي ولكنه لم يتم التطرق لمسألة عودته سواء من فايلر أو لجنة التخطيط.