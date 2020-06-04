شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. عائلة أحمد فتحى "حب الناس أقوى من الكورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة حزن انتابت الوسط الرياضي عقب الإعلان عن إصابة أسرة نجم الأهلى أحمد فتحى المكونة من زوجته و بناته بفيروس كورونا المستجد ، حيث شهدت مواقع التواصل الإجتماعى مظاهرة حب فى حب هذه الأسرة التى تتمتع بعلاقة طيبة مع الصغير قبل الكبير.. و يبدو أن مظاهرة الحب التى تشهدها عائلة فتحى ستساهم بشكل إيجابى فى رفع الروح المعنوية لهم و تصبح أقوى من فيروس كورونا .

البداية حينما صدمت نورا إسماعيل، زوجة أحمد فتحى، الملايين عندما أعلنت إصابتها هى وعائلتها بفيروس كورونا، وكتبت على موقع التواصل الاجتماع فيس لوك "ادعولنا إحنا كورونا أنا وبناتى".

وانهالت رسائل الدعم من نجوم الكرة المصرية لزوجة وأبناء أحمد فتحي فى هذا الوباء فقد عبر عصام الحضرى، حارس مرمى الأهلى والزمالك السابق ومنتخب مصر، عن دعمه للنجم أحمد فتحى وشارك صورة لأحمد فتحى مع بناته على حسابه بموقع "تويتر"، وتمنى لهم الشفاء قائلا: "اسأل الله العظيم أن يمن بالشفاء على زوجة الكابتن أحمد فتحى وبناته بعد تأكد إصابتهم بكورونا وربنا يحفظ الجميع، أسألكم الدعاء".و غيرهم أمثال عبد الله السعيد و محمود كهربا وليد سليمان و عمرو السلوية و غيرهم .

و يرصد الخليج 365 لقطات لعائلة فتحى فى الصور التالية :

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