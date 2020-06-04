شكرا لقرائتكم خبر عن الإغراءات الإماراتية تطارد وليد ازارو قبل انطلاق ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المعار للاتفاق السعودي دائرة اهتمام أكثر من نادي إماراتي تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ومن أبرز هذه الأندية الوصل الإماراتي، الذي بدأ بالفعل في مخاطبة الأهلي لمعرفة شروطهم للاستغناء عن المهاجم المغربي.

وأكد وسيط الصفقة لأزارو أن اللاعب سيحصل على مليون و500 الف دولار في الموسم الواحد حال موافقته على الانتقال للدوري الإماراتي، إلا أن أزارو لازال متردداً خاصة وأنه يملك في جعبته عدداً من العروض الأوربية وبالتحديد من الدوري الفرنسي، ويحاول مسئولو الأهلي إقناع أزار بتمديد عقده مع الفريق، وذلك لكى يتثنى للإدارة الحمراء إعارته مُجدداً او بيعه بمبلغ مالي كبير ، خاصة أنه يتبقى في عقده مع الأهلى موسم واحد فقط.

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وتناقش لجنة التخطيط للكرة بالنادى فى اجتماعها المقبل موقف وليد أزارو سواء من ناحية بقائه مع الفريق أو الرحيل، وتبحث اللجنة فى الاجتماع المقبل التى تداولت فى وسائل الإعلام لضم اللاعب المغربى، وأهمها من الشباب السعودى وآخر من الدورى القطرى بجانب عروض أوروبية لكن هذه العروض لم تأت للأهلى بشكل رسمي.