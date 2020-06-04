شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة ملف نادي القرن بالزمالك تجتمع اليوم استعدادا لتحريك شكوى رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة ملف نادى القرن في نادى الزمالك، أول اجتماع لها اليوم الخميس، بحضور أعضاء اللجنة وبعض خبراء اللوائح، فى منزل مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة، وذلك من أجل مراجعة تجهيز ملف القضية كاملاً وإرساله إلى المحكمة الرياضية الدولية لرفع قضية بشأن استرداد لقب نادى القرن من الأهلى وتلك هي القضية التي أعلن الزمالك استمرارا به حتى إصدار حكما للفصل في المسألة.

إدارة الزمالك تجهز فى الوقت الحالى لتجهيزه شعاره بلقب الأكثر تتويجا بالبطولات القارية فى القارة السمراء خلال القرن العشرين، موضحاً إن إدارة الكرة بالزمالك التى يشرف عليها أمير مرتضى منصور تجهز لذلك الأمر بتصميم جديد سيتم عرضه خلال الفترة القادمة فى مفاجأة للجماهير البيضاء.

وشهدت الفترة الأخيرة، إعادة إدارة الزمالك، لافتات نادى القرن على أسوار قلعة ميت عقبة، بعدما تم تعديل وحيد عليها بحذف شعار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، وذلك بعدما تصدرت تلك اللافتة الأحداث فى الفترة الأخيرة بعدما قامت الإدارة البيضاء بتعليقها ومدون عليها "نادى الزمالك نادى القرن الحقيقى بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات".

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من ناحية أخرى رحب النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الزمالك والمعار للمقاولون العرب، بدخوله ضمن أي صفقة تبادلية بين ناديه الزمالك والأندية الأخرى ، في حالة رغبة الزمالك في هذا، واشترط معروف يوسف ان يحصل في النادي الجديد علي نفس المقابل المادي الذي يحصل عليه في الزمالك ، وتردد في الفترة الماضية انباء عن رغبة الزمالك في ادخال معروف يوسف ضمن الصفقات التبادلية التي ينوي الزمالك ابرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

من جانبه أكد أسامة فرحات وكيل معروف يوسف ، أن هناك 3 أندية تحدثت معه بشكل رسمي للتعاقد مع معروف يوسف في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدا ان اول الأندية التي طلبت التعاقد مع معروف هو المقاولون العرب الذي أبدى رغبة رسمية لبقاء معروف لموسم جديد، وكذلك الإنتاج الحربي والمصرى، في الوقت الذي ينتظر فيه معروف يوسف تحديد مصيره في الزمالك سواء بالبقاء أو الرحيل حيث يتبقي له موسم واحد في عقده مع الزمالك.