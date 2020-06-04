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موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني

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محمود ماهر 0 تبليغ

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حددت رابطة الليجا موعد مباراة القادمة في ، بعد استئناف الموسم المعلق بسبب جائحة فيروس منذ يوم 12 مارس الماضي.

ستقام مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني على ملعب إستاديو دي سون مويكس التابع لنادي ريال مايوركا، ضمن الجولة الـ 28.

: موعد مباراة القادمة في الدوري الإسباني

ويدخل رفاق ليونيل هذا اللقاء بطموح تحقيق الفوز لمواصلة تصدر الدوري الإسباني أمام ريال مدريد الذي تنتظره مباراة مُعقدة لحساب نفس الجولة أمام إيبار على ملعب ألفريدو دي ستيفانو الذي لم يلعب عليه الفريق الأول للنادي الملكي منذ فترة زمنية بعيدة.

ما هو موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني؟

تقام مباراة ريال مايوركا وبرشلونة يوم 13 يونيه، في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر وإسبانيا، و23:00 بتوقيت ، وهو اللقاء الأول بين الفريقين في جزيرة مايوركا منذ 11 نوفمبر 2012 عندما انتصر البرسا 4/2 ضمن مباريات الجولة 11 من الليجا.

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ليونيل ميسي يستعرض الكرة الذهبية السادسة في مسيرته قبل مباراة برشلونة وريال مايوركا على ملعب كامب نو في الدوري الاسباني (صور: Getty)

وتقابل الفريقان في الدوري الإسباني خلال شهر أبريل 2013، وفاز النادي الكتالوني بنتيجة عريضة قوامها 5 أهداف دون رد، من بينهم هاتريك للاعب الحالي لنادي موناكو الفرنسي سيسك فابريجاس.

وخلال مباراة الدور الأول من الموسم الحالي 2020/2019، فاز برشلونة بنتيجة 2/5 على ملعب كامب نو، وسجل الأسطورة ليونيل ميسي هاتريك من صناعة الثلاثي جريزمان وراكيتيتش وسواريز.

: ميسي يحتفل بالكرة الذهبية السادسة بهاتريك في ريال مايوركا

وشهدت مباراة الدور الأول كذلك، استعراض ليونيل ميسي لجائزة الكرة الذهبية التي تحصل عليها من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية للمرة السادسة في التاريخ (رقم قياسي).

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