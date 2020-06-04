الساحل يفقد هشام الشربيني بعد خسارة مذلة في الدوري السوري

استقال المدير الفني لنادي الساحل السوري “هشام الشربيني” بسبب الهزيمة المذلة التي مُني بها فريقه أمام الجيش بأربعة أهداف دون رد، مساء أمس الاربعاء، في إطار الجولة الـ 18 من الدوري السوري الممتاز.

وتلقت شباك الساحل لهدفين متتاليين حملا توقيع ورد السلامة وأحمد الخصي، لينهار الفريق تمامًا خلال الشوط الثاني وتتلقى شباكه ثنائية جديدة.

وفشل الساحل في استغلال سقوط منافسيه المباشرين على البقاء في الدوري السوري الممتاز هذا الموسم، حيث خسر الثنائي “جبلة والفتوة” أمام الاتحاد وحطين لحساب نفس الجولة، بينما سقط النواعير في فخ التعادل من دون أهداف مع متذيل جدول الترتيب “الجزيرة”.

: جدول ترتيب الدوري السوري الممتاز بعد الجولة 18

وأكدت وسائل إعلام سورية أن مدرب نادي الطليعة “عبد الناصر المكيس” الذي عُين في فبراير الماضي، قد قرر أن يحذو حذو الشربيني بتقديم استقالته هو الآخر بعد الخسارة بهدف دون رد على ملعبه أمام الكرامة.