انتشرت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 4-6-2020، أنباء حول استئناف الدوري المصري يوم 20 يوليو المقبل، وهي نفس الفترة التي تستعيد فيها دوريات عربية أمثال “السعودي والتونسي والمغربي والإماراتي” للعودة من جديد بعد فترة توقف دامت لثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” خبر عن اتخاذ قرار العودة بشكل رسمي عقب اجتماع مجلس الوزراء يوم أمس الاربعاء وإعطاء أندية الدوري المصري الممتاز إشارة البدء للاستعداد للعودة يوم 20 يوليو.

لكن تلك الأنباء ليست صحيحة بنسبة 100٪، ولا مصدر لها، فلم يُناقش مجلس الوزراء موعد عودة المسابقة من الأساس، واقتصر الاجتماع على عرضه لعدة أمور خاصة بالرياضة عمومًا.

وناقش مجلس الوزراء عودة النشاط الرياضي مع وزير الشباب “أشرف صبحي”، وإمكانية إعادة فتح الأندية ومراكز الشباب من جديد بعدما امتدت فترة الغلق لأكثر من شهرين بعد تفشي فيروس كورونا.

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وتم الاتفاق في نهاية هذا الاجتماع، على إعلان القرارات النهائية لمجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل، وذلك بهدف دراسة الملف بشكل متكامل، وبحث الأمر قبل إصدار الإعلان الرسمي لوسائل الإعلام والجمهور.

ما حقيقة استئناف الدوري المصري يوم 20 يوليو؟

نؤكد لكم مرة أخرى. لم يصدر عن مكتب رئيس الوزراء أو وزارة الشباب والرياضة أي إعلان رسمي يخص موعد عودة الدوري المصري الممتاز، ولا توجد أي مواعيد رسمية للمباريات القادمة، وتاريخ 20 يوليو المنتشر في تويتر وفيسبوك خبر غير صحيح.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مرور 18 جولة، برصيد 49 نقطة بفارق 16 نقطة عن أقرب منافس له “المقاولون العرب”.