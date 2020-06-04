مرتضى منصور يُعلن موعد برنامجه على قناة الزمالك

كشف رئيس الزمالك “مرتضى منصور” عن استعداده لتقديم برنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك الرسمية، بعد اعفاء القناة للاعب ومدرب الفريق السابق “طارق يحيى” من التقديم لإعادته إلى التحليل.
وقال مرتضى منصور خلال حديثه مع خالد الغندور “هناك ترتيب جديد في برنامج زملكاوي بعد انضمام الثنائي أحمد عفيفي وإسماعيل يوسف إلى القناة بشكل رسمي”.
وأضاف “أحمد عفيفي سيقدم يومان من برنامج زملكاوي كل أسبوع، ويوم لأحمد جمال، و3 أيام لخالد الغندور، أما أنا سأقدم حلقة يوم الجمعة من كل أسبوع بنفسي، بينما سيعود طارق يحيى للعمل كمحلل فقط”.
في الوقت نفسه، أكد مرتضى منصور مطلع هذا الأسبوع، استعداده لتقديم برنامج سياسي على إحدى قنوات التلفزيون المصري، بالإضافة إلى برنامج زملكاوي كل جمعة على قناة الزمالك.
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