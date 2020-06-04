الأهلي يصطدم بمنافس من الدوري البرتغالي في صفقة باهر المحمدي

تلقى نجم دفاع الإسماعيلي “باهر المحمدي” أكثر من عرض جاد لمغادرة الفريق خلال الميركاتو الصيفي 2020، فبخلاف العرض الجاد المُقدم من البطل القياسي للدوري المصري “الأهلي”، يبدو أن وكيل اللاعب على اتصال حقيقي بمسؤولي نادي سبورتينج براجا البرتغالي.

وأكدت تقارير صحفية مصرية استعداد سبورتينج براجا لضم باهر المحمدي بمساعدة المهاجم الدولي المصري أحمد حسن كوكا المحترف منذ فترة طويلة في الدوري البرتغالي.

لكن براجا سيواجه منافسة شرسة على توقيع باهر من الوحدة الإماراتي والأهلي المصري، بالإضافة إلى عملاق الدوري الإماراتي “العين”، فجميعهم أبدوا رغبة في شراء المدافع صاحب الـ 23 عامًا.

وتردد أن العين ينوي تقديم عرض أكبر من عرض الأهلي، من أجل شراء عقد باهر المحمدي من الإسماعيلي، بسبب ثقة مسؤولي الزعيم العيناوي في إعادة تسويقه وبيعه بمبلغ أكبر في المستقبل القريب، كما حدث في صفقة لاعب مصر المقاصة “حسين الشحات” المنضم لصفوف الأهلي في الميركاتو الشتوي 2019 مقابل خمسة ملايين دولار.

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ولعب باهر المحمدي 16 مباراة مع الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وسجل من ركلتي جزاء أمام الإنتاج الحربي والزمالك في الجولتين 15 و17.

وفي سجل اللاعب 8 مباريات دولية مع منتخب مصر الأول، 4 ضمن تصفيات أمم أفريقيا 2019، و3 وديات، بالإضافة إلى مباراة في كأس أمم أفريقيا 2019 أمام أوغندا.

ولم يُستدع اللاعب للمشاركة ضد النيجر وجزر القمر في افتتاح تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.