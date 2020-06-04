العين الإماراتي يُجهز لصفقة مجانية “مدوية” في الميركاتو الصيفي 2020

كشفت تقارير صحفية إماراتية احتلال اسم اللاعب الدولي “إسماعيل الحمادي” لمكانة بارزة ضمن قائمة اهتمامات نادي العين الإماراتي، للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي 2020.

ويبدو أن المفاوضات بين إسماعيل الحمادي وعملاق الدوري الإماراتي قد وصلت إلى مراحل متقدمة مع حلول نهاية هذا الأسبوع.

وينتهي عقد الحمادي مع شباب أهلي دبي عقب نهاية الموسم الجاري 2020/2019، ولم يتوصل اللاعب لاتفاق رسمي لتمديد تعاقده، ما ساعده على التفاوض مع العين.

ووفقا لما أوردته صحيفة “البيان” الإماراتية، فإن إدارة العين تسعى لاستقطاب الحمادي، إلى جانب زميله وليد حسين، ولاعب أرجنتيني آخر؛ بغرض تدعيم الصفوف خلال الفترة المقبلة، التي يواجه فيها الزعيم العيناوي تحديات مهمة حال استكمال منافسات الموسم، بعد توقفه في مارس (آذار) الماضي بسبب جائحة كورونا.

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نجم الدوري الإماراتي

إسماعيل الحمادي يُعد أحد نجوم الدوري الإماراتي للمحترفين، وضمن أهم لاعبي المنتخب الإماراتي الأول، ويبلغ من العمر 31 عامًا، وقد انتقل إلى شباب أهلي دبي في يوليو 2017.

وخاض اللاعب مع فريقه الحالي 44 مباراة، وأحرز 6 أهداف، وصنع 5 أهداف، وفي بطولة الدوري الإماراتي، تواجد اللاعب السريع في 8 مواسم، منذ عام 2012، ولعب 164 مباراة، وسجل 27 هدف، وصنع 28 هدف، أما في دوري أبطال آسيا فقد شارك الحمادي في 29 مباراة وهز الشباك 4 مرات وصنع هدف وحيد.

وعلى صعيد المنتخب الإماراتي، لعب إسماعيل الحمادي 27 مباراة في تصفيات كأس العالم، 22 مباراة ودية، 14 لقاء في كأس آسيا، و5 مباريات في تصفيات كأس آسيا، وخلال مواجهاته الـ68 سجل اللاعب 11 هدف وصنع هدف وحيد.