الأهلي يبدأ أولى خطوات رد أموال تركي آل الشيخ

استقبل وزير الشباب والرياضة “أشرف صبحي“، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي “محمود الخطيب“، في مكتبه بمقر الوزارة مساء أمس الاربعاء 3-6-2020، من أجل بحث سبل تنفيذ طلب النادي برد أموال وهدايا السعودي تركي آل الشيخ.

وتناول لقاء أشرف صبحي بمحمود الخطيب، دراسة كافة الآليات القانونية لتنفيذ قرار إدارة النادي الاهلي، الصادر أمس، والخاص بتقديم طلب إلى وزارة الرياضة من أجل الموافقة على رد كافة التبرعات المالية التي دخلت خزينة النادي، إلى تركي آل الشيخ.

وقرر مجلس إدارة الأهلي خلال اجتماعه الذي عقد مساء أمس، رفع اسم تركي آل الشيخ من اللائحة الفخرية للرئاسة الشرفية بالنادي.

كما قررت إدارة الاهلي مخاطبة وزير الشباب والرياضة، للحصول على موافقته لإعادة كل ما قدمه تركي آل الشيخ من هدايا وتبرعات، كان قد تم ضمها لممتلكات النادي.

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وقال أشرف صبحي خلال اجتماعه مع محمود الخطيب، أن وزارة الرياضة ستقوم بالرد على طلب الأهلي بعد دراسته من كافة الجوانب القانونية والإدارية، على أن يكون هناك اجتماع بين الإدارة القانونية بالوزارة والنادي لبحث هذا الأمر.

وكان مالك ألميريا قد علق على قرارات إدارة الاهلي قائلا: “أخيراً تم قبول الاستقالة.. الكرة الآن في ملعب وزير الرياضة لإرجاع كل شيء، ليتهم كتبوا كل شيء بالأسماء”.

وأعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية يوم أمس الاربعاء، أنه في انتظار موافقة وزير الرياضة على طلب الاهلي بإعادة تبرعاته للنادي، من أجل التبرع بها إلى “صندوق تحيا مصر“.