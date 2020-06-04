مدرب الهلال يؤثر على اختيار “خليفة” دونيس في باناثينايكوس!

يتطلع مسؤولو نادي باناثينايكوس اليوناني للاستقرار على المدرب الذي سيجلس على مقعده الفني خلال لموسم المقبل 2021/2020، بعدما قررت الإدارة عدم الاعتماد على مدرب الهلال السعودي السابق “جورجوس دونيس”، حيث بعث مالك النادي “جيانيس ألفوزوس” خطابًا يخبر فيه “دونيس” بأن علاقته بالفريق ستنتهي بعد الانتهاء من مباريات الدوري هذا الموسم بعد الاستئناف.

ويتولى دونيس قيادة باناثينايكوس منذ يوليو 2018، وكان من المفترض أن ينتهي عقده في يونيو 2021، لكن الإدارة لا تُحبذ الاستمرار لعدم قدرته على مقارعة أولمبياكوس وباوك على الألقاب المحلية.

وخاض دونيس خلال الموسم الحالي 32 مباراة، حقق الفوز 15 مرة، وتعادل في 8 مباريات، وتلقى الهزيمة في 9 مواجهات، وسجل الفريق تحت قيادته 43 هدفًا واستقبلت شباكه 29 هدفًا.

من الأقرب لخلافة دونيس؟

كشفت صحيفة “sport24” اليونانية أنه بنسبة 90% سيقود داني بوغياتوس تدريب باناثينايكوس بعد مغادرة مدرب الهلال السعودي السابق مقعد الإدارة الفنية هذا الصيف.

وأضاف نفس المصدر ” طالما لم يكن هناك إعلان أو تأكيد رسمي من النادي الأخضر، فستظهر سيناريوهات وأسماء مختلفة”.

“يوم الثلاثاء كان دوسان كيركس من آيك ليماسول القبرصي، ولكن تم دحضه على الفور. يوم الأربعاء كان الرومانيون قد كتبوا أن إدوارد يوردانيسكو البالغ من العمر 41 عامًا هو أحد المرشحين لمقعد باناثينايكوس”.

وتابعت “وفقًا لمعلومات حصرية من صحيفة سبورت الرومانية لم يجدد إدوارد يوردانيسكو (41 عامًا) عقدًا جديدًا مع غاز ميتان الروماني لأن النادي لا يمنحه الدافع”.

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وختمت قائلة “لا يجد نادي غاز ميتان حلولا لمشاكله المالية. ومن المحتمل أن يرحل المدرب إلى فريق آخر، قد يكون أسترا أو كرايوفا أو لفريق إماراتي، ولكن الأمر الأكثر إغراءً هو تدريب باناثينايكوس بصفته أحد عمالقة اليونان”.

ما دور مدرب الهلال لوشيسكو؟

تدخل اسم مدرب الهلال السعودي “رازفان لوشيسكو” في هذه المفاوضات حيث يعتبر اليونانيون التجربة الناجحة له مع إكسانثي وباوك في اليونان لها تأثير إيجابي بالنسبة لمدرب غاز ميتان الروماني.

وكان لوشيسكو قد قاد فريق إكسانثي اليوناني لمدة 3 سنوات، وهو فريق يصارع دائما للنجاة من الهبوط، واستطاع معه تقديم عروض رائعة، ووصل إلى نهائي كأس اليونان، وكان قريبا من تحقيق اللقب.

كما قاد لوشيسكو فريق باوك سالونيك لتحقيق لقب الدوري اليوناني والكأس المحلية لبلاد الإغريق خلال موسم 2019/2018 قبل أشهر من توليه مسؤولية الهلال في صيف 2019، بالتالي فإن فكرة الاستعانة بمدرب روماني في باناثينايكوس ليست مُستبعدة بعد نجاح لوشيسكو السابق.

دونيس مع الهلال

بالعودة إلى دونيس، سبق للمدرب اليوناني خوض تجربة تدريبية مع الهلال في مارس 2015، واستطاع أن يحرز مع الفريق لقب كأس الملك وكأس السوبر السعودي بعد تغلبه على غريمه التقليدي نادي النصر، كما استطاع الزعيم بقيادة دونيس أن يحرز كأس ولي العهد بعد تغلبه على أهلي جدة في المباراة النهائية.

وخاض دونيس مع الفريق الأزرق 66 مباراة في كافة المسابقات، وحقق الفوز 45 مرة، وتعادل في 11 لقاء، وخسر 10 مباريات، وأحرز الهلال تحت قيادته 144 هدف، واستقبلت شباكه 62 هدفًا.