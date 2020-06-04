بالصور | أبو تريكة ولاعبون ساهموا في فتح المساجد

تلعب كرة القدم دورًا هامًا في تنمية المجتمعات، وتُبرهن في كل مرة على أنها ليست أداة للترفيه فقط بل وسيلة حقيقية لازدهار وتنمية الإنسان.

دائمًا ما يشارك نجوم كرة القدم في الأعمال الخيرية بتقديم التبرعات أو بالتكفل بمشروعات من الألف إلى الياء، ومن بينها فتح المساجد.

عدد من اللاعبين من مختلف الجنسيات حول العالم، وفي مقدمتهم أصحاب الأصول الأفريقية، يشاركون بصورة دائمة في تقديم مساهمات بارزة لبناء وتطوير المساجد.

وبمناسبة عودة الحياة إلى المساجد في عدة بلدان عربية، بعد غلقها خلال شهر رمضان المعظم بسبب جائحة فيروس كورونا، كان لابد أن نستعرض معكم الجهود المبذولة من نجوم كرة القدم في خدمة الإسلام وتوفير المساجد للمصليين الذي يعانون في بعض البلدان من عدم توفرها.

وكان نجم منتخب السنغال “ديمبابا” أحد الذين تبرعوا بقوة لبناء المسجد الكبير في مدينة نيوكاسل، خلال فترة احترافه مع فريق المدينة والملقب بـ “الماكبايس“.

كذا أسطورة منتخب مالي “عمر كانوتيه” يعد أهم أولئك الذين سعوا بكل جهدهم لبناء مسجد ضخم في مدينة إشبيلية الإسبانية، وقد ناشد المجتمع الإسلامي حول العالم بضرورة التبرع بأكبر قدر ممكن من الأموال لانجاح فكرة بناء “مسجد إشبيلية”، الذي سيكون أول مسجد يُنبى في تاريخ المدينة منذ 7 قرون (700 سنة).

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مسجد محمد أبو تريكة في غانا

يأتي لاعب الأهلي والمنتخب المصري المعتزل “محمد أبو تريكة” في مقدمة اللاعبين المشهود لهم بالمساهمة في الأعمال الخيرية عندما كان لاعبًا أو بعد اعتزاله الكرة منذ عام 2013.

ولو كانت تسديدة أبو تريكة القاتلة أمام الصفاقسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2006 هي اللحظة الأبرز في مشواره المهني، فأبرز لحظة في حياته الشخصية كانت حين قام بالتبرع لبناء مسجد بمنطقة “تافو” بإقليم الأشانتي بمدينة كوماسي الغانية.

جاء تبرع أبو تريكة لبناء هذا المسجد مطلع عام 2008 أثناء مشاركة المنتخب المصري في بطولة كأس أمم أفريقيا التي استضافتها غانا وشهدت تتويج مصر بها بفضل هدف أبو تريكة القاتل في المباراة النهائية أمام الكاميرون في الدقيقة 90!.

وخفف افتتاح هذا المسجد في شهر نوفمبر 2013 من صدمة محمد أبو تريكة بعد الخسارة المذلة لمصر أمام غانا بنتيجة 1/6 لحساب تصفيات كأس العالم 2014، حيث أفتتح قبل يوم واحد فقط من تلك المباراة.

مسجد كريمة بن زيمة في الرون

قدم لاعب ريال مدريد والمنتخب الفرنسي “كريم بنزيمة” دعما هائلُا عام 2013 بلغ 3 ملايين يورو من أجل المساهمة في بناء مسجد بمسقط رأسه.

المسجد ليس في الجزائر بطبيعة الحال، بل بالقرب من منزل والدي كريم بنزيمة في إقليم “الرون” بمدينة ليون الفرنسية، حيث ولد وترعرع هناك قبل أن يصبح أفضل ثالث لاعب تأثيرًا في تاريخ دوري أبطال أوروبا من حيث الأهداف والتمريرات الحاسمة بعد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

مسجد جوكدنيز كارادينيز في كازان

في عام 2016 قرر اللاعب التركي “جوكدنيز كارادينيز”، نجم نادي روبن كازان الروسي آنذاك، بناء مسجدًا بإقليم تتارستان التابع لروسيا الاتحادية على نفقته الخاصة.

وفكر اللاعب صاحب الـ 40 عامًا في تنفيذ هذا المشروع قبل عامين فقط من اعتزاله لكرة القدم مع روبن كازان الذي مثله لمدة 10 أعوام في الفترة من 2008 إلى 2018 بعد أن قضى فترة مماثلة مع نادي طرابزون سبور التركي من 1997 حتى 2008.

ويقع المسجد بقرية “كاليلينو” التي تبعد حوالي 30 كيلو مترًا عن عاصنة الإقليم “كازان“، وتبلغ مساحة الأرض التي بني عليها حوالي 300 متر مربع.

ولمن لا يعرف “جوكدنيز كارادينيز”، هو أحد أساطير نادي روبن كازان وأبرز قادة الفريق في العقد الماضي، حيث لعب دور مميز في انجازات الفريق المختلفة بالدوري المحلي والأوروبي.

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جوكدنيز كارادينيز لعب في خط وسط منتخب تركيا كذلك في الفترة من 2003 حتى 2008، وخاض 50 مباراة مع منتخب تركيا الأول، وسجل 6 أهداف من بينهم هدفين في بطولة كأس القارات 2003 أمام البرازيل وفرنسا.

وسجل هدفه الدولي الأخير في مرمى اليونان بتصفيات بطولة يورو 2008 التي أستدعي لها ليشارك في 3 مباريات أمام سويسرا وكرواتيا وألمانيا، لكن لدقائق معدودة لم تتعد الـ 60 دقيقة في الثلاث مباريات ليعتزل دوليًا بعد البطولة.

مسجد عثمان ديمبلي في موريتانيا

اتخذ لاعب برشلونة الإسباني والمنتخب الفرنسي “عثمان ديمبيلي” قرارا بالتبرع بالأموال التي حصل عليها مكافأة له عقب مشاركته في فوز منتخب بلاده ببطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا 2018، إلى جمعية خيرية لبناء مسجد في بلده الأم “موريتانيا“.

وتولى نجم برشلونة، الذي ولد في نورماندي لأم موريتانية وأب من مالي، مسؤولية تمويل مسجد “جاكيلي”، في قرية بجنوب شرق موريتانيا مسقط رأسه.

وبدأ ديمبيلي مسيرته باللعب لفريق ماديليني إفرو، ثم انتقل إلى رين الفرنسي، ولعب بعدها مع بوروسيا دورتموند في عام 2016 وفي العالم التالي انتقل إلى العملاق الكتلوني برشلونة.

وشارك ديمبيلي مع المنتخب الفرنسي في نهائيات كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا وفاز منتخب الديوك بلقبها للمرة الثانية في تاريخه.

مسجد عمر كانوتيه في إشبيلية

أطلق النجم المالي المعتزل عمر فريدريك كانوتيه، حملة لجمع التبرعات في مايو من العام الماضي، من أجل تشييد مجمع إسلامي ومسجد جديد في مدينة إشبيلية الإسبانية التي شهدت تألقه كلاعب.

ونجح كانوتيه في جمع نصف المبلغ المطلوب خلال شهر رمضان الماضي من أجل البداية في مشروع المسجد الجديد، الذ قال عنه أنه في حال اكتماله، سيكون الأول في مدينة إشبيلية منذ 700 عام تقريباً منذ انتهاء الدولة الإسلامية في الأندلس.

يذكر أن كانوتيه كان قد نجح في تسجيل 89 هدفاً في 209 مباراة ارتدى فيها قميص إشبيلية الإسباني، في الفترة التي قضاها منذ انضمامه له قادما من توتنهام الإنجليزي.

مساجد ساديو ماني في السنغال

كشف إمام مسجد الرحمة في حي توكسيث بمدينة ليفربول الإنجليزية عن قيام لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب السنغال “ساديو ماني” بالمساهمة في بناء المساجد بمسقط رأسه في احدى القرى السنغالية.

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وسئل إمام مسجد الرحمة في ليفربول عن ساديو ماني بعدما شوهد اللاعب يقوم بتنظيف المراحيض الخاصة بالمسجد رغم نجوميته التي أوصلته إلى الظفر بلقب أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019 من الكاف.

مسجد نور الدين أمرابط في أوتريخت

بدأ لاعب نادي النصر السعودي والمنتخب المغربي “نور الدين أمرابط“، الشروع في بناء مسجد في شهر أبريل 2020، حين استغل تواجده بمدينة أوتريخت الهولندية خلال الفترة الأخيرة بصحبة أفراد عائلته.

وتولى أمرابط مسؤولية جمع التبرعات لبناء المسجد، مطالبا الجميع في المساهمة بذلك خاصة في شهر رمضان الماضي، وبالفعل لاقت دعوة لاعب المنتخب المغربي قبولا لدى بعض زملائه بمنتخب بلاده.

وتفاعل لاعب أياكس أمستردام المنضم مؤخرًا لصفوف تشلسي الإنجليزي ” حكيم زياش” ، ونجم فيتسيه ارنهايم الهولندي “أسامة طنان“، مع المبادرة التي أطلقها مواطنهم نور الدين أمرابط، وانخرطا معه كذلك في جمع التبرعات.

وقرر زياش التبرع بقميصين رياضيين له بألوان العملاق الهولندي أياكس يحملان توقيعه ووضعهما رهن إشارة الجمعية المسؤولة عن مشروع بناء المسجد، كما سار أسامة طنان على نفس الدرب وقرر المساهمة بقميصين هو الآخر.

** هذه كانت أبرز قصص وأولئك الذين ساهموا في فتح المساجد من لاعبي كرة القدم، في انتظار المزيد من تلك النماذج خاصةً بعد الدروس المُستفادة من جائحة كورونا التي ضربت جميع دول العالم.

تصميم الغلاف | مهاب زايد ، إخراج | محمود ماهر