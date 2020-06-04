رياضة | يوفنتوس يقترب من ضم نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 09:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يقترب من ضم نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح فريق يوفنتوس الإيطالي قريب من التعاقد مع نجم نادي برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب برشلونة في التعاقد مع ميراليم بيانيتش لاعب خط وسط فريق يوفنتوس، وقد تحدث صفقة تبادلية مع برشلونة خلال الفترة المقبلة.

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وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن يوفنتوس يرغب في التعاقد مع عثمان ديمبلي، على سبيل الإعارة خلال الفترة المقبلة.

وتابعت الصحيفة، أن ديمبلي ينظر الأن لكل العروض المقدمة إليه، لاسيما أنه يبحث عن فرصه قوية للمشاركة.

وأشارت الصحيفة، أن يوفنتوس صوت أنظاره نحو ديمبلي، بعد تقدم خوان كوادرادو في السن، وعدم قناعة ماوريسيو ساري المدير الفني للفريق بقدرات فيديريكو برنارديسكي.