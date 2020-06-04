رياضة | بشرى سارة لجماهير نادي الزمالك بشأن رحيل ساسي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 09:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر بشرى سارة لجماهير نادي الزمالك بشأن رحيل ساسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت جماهير نادي الزمالك بشرة سارة في الساعات القليلة الماضية بشأن مستقبل التونسي فرجاني ساسي نجم خط الوسط في الفريق في الفترة المقبلة.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية التونسية في الفترة الأخيرة إلى أن فرجاني ساسي يفكر في الرحيل عن صفوف نادي الزمالك في الصيف القادم لأنه أصبح يفكر في الاحتراف في أوروبا.

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كما ذكرت التقارير أن ساسي تلقى العديد من العروض في الفترة الأخيرة للتعاقد معه في الصيف سواء من الدوري السعودي أو اليوناني أو الإماراتي.

ورفض ساسي كل العروض المقدمة له في الفترة الأخيرة واكد أنه ينوي الاستمرار مع الزمالك ولا يفكر في الرحيل عن القلعة البيضاء في نهاية الموسم الجاري.

كما أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأبيض أنه يرفض نهائيا فكرة رحيل فرجاني ساسي عن الفريق لأنه يعتمد عليه بشكل أساسي في تشكيل الأبيض ولا يمكن الاستغناء عنه في الوقت الحالي.