شكرا لقرائتكم خبر عن إيسيان يكشف كواليس انضمامه لريال مدريد في 2012 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الغانى مايكل إيسيان كواليس انتقاله لصفوف ريال مدريد فى اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية عام 2012 قبل مواجهة تشيلسى وأتلتيكو مدريد بكأس السوبر الأوروبى.

وقال إيسيان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «اتصل بى رقم غريب، لم أرغب فى الرد عليه، لكن ابن عمى كان معى فى الغرفة فى ذلك اليوم وطلب منى الرد».

وأضاف: «استمر ذلك الرقم فى الاتصال، وقررت الرد، وبمجرد أن قلت مرحبًا أدركت من كان على الهاتف، وبعد المكالمة قلت لابن عمى إنه جوزيه مورينيو».

وتابع: «كان علينا أن نغير خطتنا لأننا كنا على وشك مغادرة الفندق إلى الملعب لخوض مواجهة أتلتيكو مدريد، وتفاوض ريال مدريد مع وكيل أعمالى حين كنت فى الحافلة فى الطريق إلى الملعب».

وأردف: «وكيل أعمالى قال إنه كان عليه إرسال فاكس لبعض الأشخاص، لذا اضطررت إلى الصراخ على سائق الحافلة للتوقف مثل المجنون، ونظر لى جميع زملائى وهم يقولون: ماذا يحدث؟».

واستكمل: «توقفت الحافلة وعدت إلى الفندق لانتظار وكيل أعمالى، الذى جاء وأرسل الفاكس، ولحسن الحظ تم الانتهاء من كل شىء فى الوقت المُحدد».

وأضاف: «أخبرته أننى يجب أن أذهب إلى الملعب فورًا، لأننى على الأقل يجب أن أرتدى الحذاء، ووصلنا إلى الملعب بالفعل».

وتابع: «فور انضمامى لزملائى فى الملعب سمع بعضهم الأخبار حول انتقالى لريال مدريد، وشرحت لهم أن الصفقة تمت وأننى اضطررت للعودة إلى الفندق لإنهاء الأوراق، لذا عند عودتى كان علىّ أن أقول لهم وداعًا».

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وواصل: «بعد مراسم تسليم الميداليات عدنا إلى غرفة تبديل الملابس، حيث أخذت واقى الساق وأحذيتى وقلت للجميع، بمن فيهم مالك النادى أبراموفيتش، وداعا، فتمنى لى حظًا سعيدًا».

واستطرد: «ذهبت إلى مدريد بحذائى وواقى الساق وبنطلون جينز وقميص رياضى من تشيلسى، ووصلت إلى المطار».

وختم: «كان مورينيو فى انتظارى، فهو كلمة السر فى تحقيق الحلم باللعب فى صفوف الملكى، واستقبلنى وذهبت إلى المستشفى للخضوع للفحص الطبى، وفى اليوم التالى بدأت التدريب».