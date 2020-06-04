شكرا لقرائتكم خواجات مدربى الإيجيبشين ليج ماذا قالوا عن أندية مصر ونجومها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تشهد فترة حظر كورونا مظاهرة حب ملحوظة لخواجات المدربين فى الإيجيبشيان ليج من خلال ظهور عدد من المدربين الأجانب، سواء حاليين أو سابقين، لعدد من أندية فى الدورى المصرى للحديث تليفزيونيا أو هاتفيا عبر منصات البرامج الرياضية عن أندية مصر وتجربتهم فى الدورى المصرى، ورأيهم فى نجوم الفراعنة التى قادوهم فى التدريب حتى الإشادة بالحكومة المصرية فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا ، ويرصد الخليج 365 أبرز ماقاله خواجات مدربى الإيجيبشين ليج عن أندية مصر ونجومها فى التقرير التالى:





جوميز

حرص ديديه جوميز المدير الفنى الفرنسى للنادى الإسماعيلى على الإشادة بالفترة التى يقضيها فى مصر خلال عمله مع الدراويش قائلا فى حواره لليوم السابع : "بالطبع أتمنى الاستمرار مع الإسماعيلى لأننى مقتنع أن هذا الفريق لديه مستقبل عظيم بهؤلاء اللاعبين الصغار وإذ قدر لنا الاستمرار سويًا سيكون تحديًا كبيرًا في مسيرتى التدريبية".

كما قال جوميز أقدر للغاية مافعلته الحكومة المصرية لمواجهة هذا الوباء اللعين، للحقيقة اتخذت قرارات موفقة للغاية منذ بداية الأزمة، هم حكماء للغاية وتصرفوا بذكاء شديد وأتمنى أن تستمر الحكمة لنهاية هذه المرحلة".



باتريس نوفو

أما باتريس نوفو المدير الفنىالسابق للإسماعيلى و سموحة فقال فترة الإسماعيلي شهدت تحقيق نتائج جيدة وكنا نسير على خطى طيبة لكن بعض الأحداث التي وقعت دفعتني للعودة إلى فرنسا، ولكن الإسماعيلي وسموحة جزءا من تاريخي التدريبي، وكانت تربطني علاقات طيبة مع الناديين خاصة الإسماعيلي، واستطعت معهم المنافسة على بطولتي الدوري والكأس، ورحلت في وقت مناسب عن سموحة، رغم أننا حاولنا تقديم نتائج جيدة مع الموج الأزرق ولكن حدثت بعض العوائق وفضلت العودة إلى فرنسا.



مارك فوتا

أكد مارك فوتا مدرب الإسماعيلى السابق أنه كان محظوظا لتدريب جيل عظيم للدراويش، مثل حسنى عبد ربه وأحمد فتحى وأحمد حجازى وعمر جمال وحمص، وأبدى حزنه الشديد بإعلان حسنى عبد ربه اعتزاله لأنه أحبه كثيرا ولكن هذه سنة الحياة وكذلك حمص.

فينجادا

تمنى البرتغالى فينجادا، مدرب الزمالك السابق، أن يستكمل ما بدأه مواطنه البرتغالى مانويل جوزيه مع النادى الأهلى، ولكن المفاوضات لم تسر على ما يرام.

وأكد مدرب الزمالك فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر ببرنامج "ملعب أون تايم"، أن جوزيه قاد الأهلى فى توقيت صعب جدا، ولكنه حقق نتائج مبهرة يصعب تكرارها، مضيفا، "كنت أتمنى أن تنجح مفاوضاتى مع الأهلى واستكمال ما بدأه خاصة مع الاستقرار الذى يعيشه الأهلى".

وأشار فينجادا إلى أنه يعتز كثيرًا بالفترة التي قضاها في تدريب الفريق الأبيض قائلا، "الزمالك دائمًا فى قلبى، حيث كانت تجربتى معه رائعة للغاية، وحققنا العديد من البطولات".

وعن أفضل اللاعبين قال فينجادا، وائل القبانى من أذكى اللاعبين الذين دربتهم وكان يستطيع اللعب فى أى نادٍ أوروبى، وشكل مع بشير التابعى ثنائى مميزا، وكذلك طارق السعيد وطارق السيد، مشيرا إلى أن حازم إمام كان من أفضل اللاعبين وكان قائدا بمعنى الكلمة، قائلا، "كنت أرى فيه نفسى فى الملعب"، وكذلك معتز إينو الذى كان يقدم مردودا مميزا رغم صغر سنه.

تاكيس جونيس Advertisements

فيما كشف اليوناني تاكيس جونيس، المدير الفني السابق لفريق وادي دجلة، أن أداء فريقه يشبه نفس طريقة لعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وقال فى تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة علي اون تايم سبورتس والذي يقدمه إبراهيم فايق، إنه يلعب بطريقة معينة تشبه طريقة برشلونة ومانشستر سيتي الإنجليزي وكان يؤدي مباريات جيدة لكن النتائج لم تكن جيدة ولكن مع نهاية الدوري كان سيكون للفريق شأن آخر وفى مركز جيد.

وأكد تاكيس جونيس أن الكرة المصرية تمتلك لاعبين "جواهر وألماظ" قادرة عى الاحتراف في أى نادٍ، والدليل على ذلك المنتخب الأولمبى بقيادة شوقي غريب الذى ظهر بمستوي مميز في بطولة أمم افريقيا وفاز باللقب.

وأضاف جونيس أن شيكابالا لاعب الزمالك من اللاعبين المُميّزين فى الدوري اليوناني وهو لاعب مميز وإمكانياته رائعة وأفضل من محمد صلاح لاعب ليفربول لكن شيكابالا لم يجد المدرب الذى يوجهه وقتها.



رود كرول

أما رود كرول، المدير الفني الأسبق للزمالك ومنتخب مصر، فقال عن ذكرياته فى مصر، "أملك العديد من الذكريات الجميلة في مصر وعملت مع لاعوبين عظماء وموهوبين، فأنا لا أستطيع نسيان مصر فهى في قلبي دائما واشتاق لها كثيرا".

وأضاف كرول، فى تصريحات تليفزيونية، "أفضل اللاعبين الذين دربتهم هم حازم إمام وأحمد حسن ونادر السيد"، موضحا أن "نقص الخبرة وراء غياب البطولات عن الزمالك أثناء قيادتى له، وأتابع الدورى المصرى ومعجب بأداء الأهلى متصدر الدورى حاليا وكذلك بيراميدز".

وعن ذكرياته في مصر قال كرول، "أملك العديد من الذكريات الجميلة في مصر وعملت مع لاعبين عظماء وموهوبين فأنا لا أستطيع نسيان مصر فهى في قلبي دائما واشتاق لها كثيرا".

ماكيدا

أما الإسبانى ماكيدا، المدير الفني الأسبق للاتحاد السكندرى، فأكد أن الدورى المصرى جيد ويرحب دائما بالعمل فى مصر إذا وصله عرض مناسب فى أى وقت، وكذلك يتابع الدورى السعودى أيضا لأنه محب للمنطقة العربية بشكل عام.

وكشف ماكيدا أنه يرى أن عبد الله السعيد هو أفضل وأبرز لاعب فى مصر حاليا، كما أن هناك لاعبين كثيرين فى الاتحاد السكندرى قادرين على تحقيق بطولة هذا الموسم، موجها التهنئة لنادى الزمالك بالفوز ببطولتى السوبر المحلى والأفريقى هذا الموسم.

فييرا

فيما يرى البرتغالى جورفان فييرا، مدرب الزمالك والإسماعيلى السابق، أن طارق حامد لاعب قتالي ومن أكثر اللاعبين الذين يتابعهم فى الدوري المصري، أما محمد أبو جبل حارس الزمالك فهو مكافح وسبق له تدريبه فى سموحة، قائلا، إن أبو جبل كان الحارس الثاني فى سموحة أيضا ولكنه كافح فى التدريبات ووصل للحارس الأول وهو ما حدث في الزمالك الآن.