شكرا لقرائتكم في القلعة الحمراء .. لاعبون مصيرهم مرهون ببقاء فايلر او رحيله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتوقف مصير عدداً من لاعبي الأهلي على قرار استمرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق على رأس القيادة الفنية للفريق الأحمر من عدمه، لاسيما أن الإتجاه الأقرب هو التجديد للمدرب السويسري بعد الوصول لصيغة اتفاق معه بشأن عقده الجديد، إلا أنه طلب تأجيل الأمر لحين السفر إلى سويسرا والتحدث مع زوجته فى هذا الأمر، خاصة وأن التجديد للنادى مُرتبط بعدة أمور عائلية، منها حضور زوجة فايلر للإقامة معه فى القاهرة، وهو ما سيناقشه المدرب السويسرى مع زوجته حينما يسافر إلى بلاده، كما سيعرض عليها تفاصيل اتفاقه مع الأهلى بشأن التجديد ومدة التعاقد وغيرها من الأمور التى بحثها فايلر مع القلعة الحمراء مؤخراً، ومن أبرز اللاعبين الذين يرتبط مصيرهم بفايلر



صالح جمعة

يترقب صالح جمعة لاعب النادي الأهلي مصير مدربه السويسري رينيه فايلر فيما يخص ملف تجديد عقده، وهو الأمر الذي في حالة حدوثه لن يكون لصالح جمعة مكاناً داخل القلعة الحمراء بشكل رسمي، عقب اعلان فايلر عدم رغبته في استمرار اللاعب بداية من الموسم الجديد.

وكلف صالح جمعة وكيل أعماله بالبحث له عن عرض في البرتغال للعودة مُجدداً لهناك، ، بعد فشل محاولات اقناع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بمنحه فرصة جديدة خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن عقد اللاعب لازال ممتدا مع النادى، فى الوقت الذى يوجد تحفظ من معظم الأندية على استعارته بسبب عدم التزام اللاعب فى القترات الماضية.

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وليد ازارو

أجل مسئولو الأهلي البت النهائي في مصير المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المعار للاتفاق السعودي، لحين وضوح الرؤية في ملف الصفقات الجديدة والفصل في اللاعبين المعروضين على الإدارة خاصة في مركز المهاجم، خاصة وأن هناك صعوبة في ضم اللاعبين المطلوبين من قبل فايلر لتدعيم الهجوم وعلى رأسهم جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي وسيرينو نجم صن داونز الجنوب افريقي، وبالتالي فمن المحتمل أن يكون لأزارو دور مع الفريق الأحمر حال الفشل في تلبية احتياجات فايلر الفنية،

موقف أزارو فى الأهلى مازال غامضاً فى ظل رغبة لجنة التخطيط للكرة بالنادى الإبقاء على اللاعب، حيث أوصت اللجنة، التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو، المدرب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى بالاحتفاظ بالمهاجم المغربى وعدم إعارته مُجدداً أو بيعه إلا أن فايلر يصر حتى هذه اللحظة على رحيل اللاعب ومن ثم في حالة رحيل فايلر قد تتغير الرؤية بالنسبة لأزارو.



اليو بادجي

يعد السنغالي اليو بادجي هو الصفقة الوحيدة التي ابرمها رينيه فايلر خلال الميركاتو الشتوي الماضي ولم يقدم المهاجم السنغالي أوراق اعتماده بشكل كامل مما يعرضه لمقصلة المدرب الجديد حال رحيل فايلر ان لم يقتنع بقدراته الفنية والبدنية.