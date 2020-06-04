شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يطالب معاونيه في الأهلي بإعداد تقرير عن الوداد المغربي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، من جهازه المعاون اعداد تقرير شامل عن فريق الوداد المغربي، قبل مواجهته في نصف نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا عقب قرار الاتحاد الافريقي باستكمال المسابقة وعدم الغاؤها بسبب تداعيات فيروس كورونا.
ويضع الجهاز الفني خطة الاستعداد لمواجهة بطل المغرب المرتقبة على الرغم من عدم تحديد موعد ومكان إقامة المباراة حتى الأن، خاصة وأن بطولة دوري أبطال افريقيا تعد أهم أهداف الأهلي خلال المرحلة المقبلة وهي البطولة التي سيتوقف عليها العديد من الأمور داخل الأهلي.
ويواجه الأهلي الوداد المغربي في الدور نصف النهائي فيما سيواجه الزمالك الرجاء المغربي في نفس الدور على أن يواجه الفائزان بعضهما على نهائي البطولة.
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