اخبار الرياضه

فايلر يطالب معاونيه في الأهلي بإعداد تقرير عن الوداد المغربي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يطالب معاونيه في الأهلي بإعداد تقرير عن الوداد المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، من جهازه المعاون اعداد تقرير شامل عن فريق الوداد المغربي، قبل مواجهته في نصف نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا عقب قرار الاتحاد الافريقي باستكمال المسابقة وعدم الغاؤها بسبب تداعيات فيروس .

 

ويضع الجهاز الفني خطة الاستعداد لمواجهة بطل المغرب المرتقبة على الرغم من عدم تحديد موعد ومكان إقامة المباراة حتى الأن، خاصة وأن بطولة دوري أبطال افريقيا تعد أهم أهداف الأهلي خلال المرحلة المقبلة وهي البطولة التي سيتوقف عليها العديد من الأمور داخل الأهلي.

Advertisements

 

ويواجه الأهلي الوداد المغربي في الدور نصف النهائي فيما سيواجه الزمالك الرجاء المغربي في نفس الدور على أن يواجه الفائزان بعضهما على نهائي البطولة.

 

من ناحية أخرى ، نفى مسئولو النادى الأهلى ما تردد بشأن إعادة تفكير السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى بشأن الصفقات المُزمع حسمها خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، ومطالبته بضم حارس مرمى أو ظهير أيمن للفريق بعدما سبق ورفض تدعيم هذين المركزين، وأكد مسئولو القلعة الحمراء أن المدرب السويسرى لم يُغيّر قناعاته بشأن هذا المراكز وجدد تأكيداته أن الأهلى لا يحتاج ضم حارس مرمى بعد رحيل شريف إكرامى لبيراميدز، ولا يحتاج ظهير أيمن بعد رحيل أحمد فتحى لنفس النادى، وشدد مسئولو القلعة الحمراء على أن احتياجات فايلر للموسم الجديد معروفة ومُحددة وجارٍ العمل على تنفيذها.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فايلر يطالب معاونيه في الأهلي بإعداد تقرير عن الوداد المغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا