رياضة | تطورات جديدة حول تعاقد برشلونة مع لاوتارو مارتينيز

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة حول تعاقد برشلونة مع لاوتارو مارتينيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض التقارير الصحفية في الساعات الماضية عن وجود تطورات جديدة بشأن تعاقد فريق برشلونة الإسباني مع اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي هذا الصيف.

ويرغب مسئولو إنتر ميلان في الحصول على مبلغ 90 مليون يورو من أجل التخلي عن لاوتارو مارتينيز، ولا يريد النادي الإيطالي ضم اي لاعب من البارسا.

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وكان فريق برشلونة قد عرض دخول بعض اللاعبين في تلك الصفقة امثال (ارتورو فيدال - نيلسون سيميدو)، ولكن إنتر رفض هذا العرض ويرغب في الحصول على المال فقط.

وأصبحت صفقة لاوتارو مارتينيز معقدة للغاية، حيث يمر فريق برشلونة بأزمة مالية كبيرة هذا الصيف بسبب ايقاف النشاط الرياضي لتفشي فيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن البارسا يبحث عن التعاقد مع مهاجم في الميركاتو بسبب كثرة إصابات اللاعب الأوروجوياني لويس سواريز في الموسم الجاري.