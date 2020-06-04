رياضة | القرار الحاسم.. كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر القرار الحاسم.. كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على الراحلين عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وكان يدرس كارتيرون مع إدارة النادي أسماء اللاعبين الذين سوف يتركوا النادي خلال الميركاتو، وحدد المدرب الفرنسي بعض الأسماء الذي لا يحتاجها في الموسم الجديد.

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وسوف يستغنى مدرب الزمالك عن ثنائي هجوم الفريق كاسونجو كابونجو وأيضا عمر السعيد بشكل نهائي هذا الصيف، ويرغب في التعاقد مع مهاجم افريقي قوي مع مصطفى محمد المهاجم الأساسي الحالي للقلعة البيضاء.

وأيضاً قرر باتريس كارتيرون رحيل محمد حسن لاعب خط وسط الفريق لعدم اقتناعه بمستوى اللاعب، وسوف يكون محمد عنتر ضمن قائمة الراحلين بالرغم من عدم الحصول على فرصة كافية مع المدرب الفرنسي خلال فترته.

ويأتي كريم بامبو كأخر اللاعبين الذين حددهم كارتيرون للرحيل هذا الصيف، ولكن مدرب الزمالك يريد ضم ثلاث أو أربع صفقات على الأقل في الميركاتو بالشق الهجومي، حيث سيمتلك الزمالك ثلاثي اجنبي بنهاية الموسم وهما اشرف بن شرقي وفرجاني ساسي ومحمد اوناجم.