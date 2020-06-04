رياضة | نجم برشلونة مطلوب فى الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة مطلوب فى الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية انجليزية واسبانية اليوم أن اللاعب الدولي الاسباني سيرجو روبيرتو لاعب وسط نادي برشلونة الاسباني مطلوب في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية الشهيرة أن المان السيتي ينتظر روبيرتو حيث استفسرت إدارة النادي الإنجليزي عن سيرجو لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بأمر من المدرب الاسباني بيب جوارديولا.

وأضافت الصحيفة:"البارسا طلب مزيد من الوقت لاتخاذ قراره، ولكن اذا تمت العملية فإنها ستكون نقل بمبلغ مالي كاش، أي نقل نقي، وليست مقايضة، هذا هو شرط البارسا الوحيد حيث يرى رئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو ان روبيرتو قد استهلك تماما في السنوات الأخيرة".

واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة:"‏ إدارة️ البارسا منفتحة على عملية بيع روبيرتو الي صفوف نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي ولكن يريد الوقت من اجل حل مشكلة الظهيرين". لديه