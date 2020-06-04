رياضة | رئيس الزمالك يتدخل لإنهاء صفقة عمر جابر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يتدخل لإنهاء صفقة عمر جابر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي الزمالك في التعاقد مع عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان رفض عمر جابر العودة إلى نادي الزمالك خلال الموسم الجديد، ولم يستسلم مسئولو الأبيض، وبحثت إدارة القلعة البيضاء ايجاد طرق بديلة من أجل اقناع اللاعب.

وحرص رئيس الزمالك، المستشار مرتضى منصور، على التواصل مع عمر جابر مجددا من أجل تقليل مطالبة المادية، لتسهيل عملية انتقاله للقلعة البيضاء في انتقالات الصيف.

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وعلى الرغم من ذلك الزمالك يجد صعوبة شديدة، إذ أن الأمور مازالت معقدة حتى الآن بشأن الاتفاق فى التفاصيل المادية.

نادي الزمالك حدد مبلغ 9 ملايين جنيه للاعب، ولكن عمر جابر يتمسك بشكل كبير في الحصول على 15 مليون جنيه.

ويحاول رئيس الزمالك تقريب المسافات مع عمر جابر فى ظل حاجة الزمالك لخدماته ولقدرة جابر على المشاركة فى أكثر من مركز.