رياضة | انتقال نيمار لبرشلونة مهدد بالفشل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر انتقال نيمار لبرشلونة مهدد بالفشل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باتت صفقة انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى برشلونة، في انتقالات الصيف المقبل مهددة بالفشل.

باريس سان جيرمان حدد مبلغ 175 مليون يورو نقدًا، من أجل رحيل نجم فريقه، على عكس ما كان يخطط البرسا، حيث حاول إغراء سان جيرمان بلاعبين فرنسيين مثل أنطوان جريزمان، صامويل أومتيتي، وعثمان ديمبلي.

يشار إلى أن برشلونة حاول ضم نيمار في إنتقال الصيف الماضي، لكنه لم يتوصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان، ومن المتوقع أن يتكرر نفس الأمر هذا الصيف.

نيمار لديه رغبة حقيقية في العودة إلى كامب نو، وهو ما يعلمه نادي برشلونة جيدا، إلا أنه ليس بإمكانه دفع هذا الرقم، في ظل الخسائر المالية الضخمة للأندية جراء جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.