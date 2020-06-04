رياضة | آخر تطورات تجديد عقد فايلر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر آخر تطورات تجديد عقد فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية محلية أن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب بدأ في التحرك من أجل تجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

ويسعى الأهلي لتجديد عقد فايلر لمدة موسمين مقبلين، حيث أبدى فايلر موافقة مبدئية على تجديد عقده مع الأهلي ولكنه تحفظ على مدة العقد، حيث يرغب المدير الفني السويسري في أن يمتد العقد لموسم مقبل وليس إثنين.

كما أبلغ فايلر إدارة الأهلي رغبته في أن ينتظر انتهاء فترة التوقف وعودة النشاط الرياضي واتضاح الرؤية بشكل كامل من أجل حسم التوقيع وتجديد عقده.

ومن المقرر أن ينتهي عقد الأهلي مع فايلر عقب نهاية الموسم الحالي في نهاية شهر يونيو المقبل.