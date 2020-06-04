رياضة | بعد اهتمام ليفربول.. ماذا قدم فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد؟

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد اهتمام ليفربول.. ماذا قدم فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية انجليزية اليوم اهتمام نادي ليفربول الإنجليزي باللاعب البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور جناح نادي ريال مدريد الإسباني لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط هجوم النادي الإنجليزي بأمر من الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول.

وشارك اللاعب البرازيلي الشاب مع نادي ريال مدريد الإسباني في 35 مباراة استطاع خلالهم تسجيل 4 أهداف من بينهم هدف واحد فقط ببطولة دوري أبطال أوروبا وكان أبرز أهدافه مع النادي الملكي أمام نادي برشلونة هذا الموسم في الكلاسيكو ببطولة الدوري الاسباني الممتاز.

يذكر أن اللاعب البرازيلى الشاب فينيسيوس جونيور قد انضم لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018 قادما من صفوف نادي فلامينجو البرازيلي مقابل 45 مليون يورو.

ويبحث نادي ليفربول الإنجليزي عن مهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة تحسبا لرحيل أحد ثلاثي خط الهجوم الفريق اللاعب الدولي المصري محمد صلاح و الجناح الدولي السنغالي ساديو ماني والمهاجم الدولي البرازيلي روبيرتو فيرمينو.