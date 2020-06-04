رياضة | فايلر يتحفظ على عودة صلاح محسن من الإعارة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يتحفظ على عودة صلاح محسن من الإعارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية محلية أن بعض نجوم الأهلي سيخرجون من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي في الموسم المقبل.

وأفادت فضائية أون تايم سبورت بأن فايلر طالب مجلس إدارة الأهلي بالتعاقد مع بعض اللاعبين بعد رحيل عدد من نجوم الفريق فى نهاية الموسم المتوقف حاليًا.

وكشفت الفضائية المحلية أن فايلر رفض عودة الظهير الأيمن كريم يحيي المعار إلى سموحة من 2019 حتى الوقت الحالي.

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وأكدت الفضائية المحلية أن فايلر متحفظ أيضًا على عودة صلاح محسن نجم الأهلي المعار إلى سموحة.

وأوضحت الفضائية المحلية أن فايلر طلب من لجنة التخطيط في الأهلي سرعة التعاقد مع ظهير أيمن قوي بعد رحيل أحمد فتحي إلى براميدز.

وأشارت الفضائية المحلية إلى أن الاهلي كان قد أعلن فى وقت سابق عن خروج صالح جمعة من حسابات السويسري رينيه فايلر.