رياضة | جوارديولا يرغب فى التعاقد مع نجم برشلونة.. مفاجآة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر جوارديولا يرغب فى التعاقد مع نجم برشلونة.. مفاجآة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى الإنجليزي فى التعاقد مع نجم برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على جميع البطولات الموسم القادم.

وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن جوارديولا يرغب في ضم سيرجيو روبيرتو الظهير الأيمن لفريق برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وأوضحت الصحيفة أن جوارديولا يعلم جيدًا إمكانات روبيرتو، لذلك يرغب في ضمه خلال الميركاتو الصيفي القادم وبناء على توصية من بيب، قام تكسيكي بيجريستين، المدير الرياضي في السيتي، بالسؤال عن موقف اللاعب.

ويذكر أن برشلونة يريد فى حال بيع روبيرتو لمان سيتي أن يكون بمقابل مادي وليس مقايضة بلاعبين.