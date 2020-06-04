رياضة | الأهلي يرفض نجم ستيوا بوخارست اليوناني

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يرفض نجم ستيوا بوخارست اليوناني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام أحد وكلاء اللاعبين بعرض خدمات المهاجم الفرنسي هرليم نوهيرة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ستيوا بوخارست الروماني، على جهاز الكرة بالنادي الأهلي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الأمر الذي لقي رفض جهاز الكرة بالنادي الأهلي، حيث تحفظ على فكرة التعاقد مع اللاعب لأسباب فنية، بالإضافة إلى تخطيه الـ30 عامًا.

يشار إلى أن الأهلي يبحث عن مهاجم لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وكانت هناك محاولات من جانب جهاز الكرة بالأهلي للحصول على خدمات الكونغولي جاكسون موليكا من صفوف مازيمبي.

جدير بالذكر أن النشاط الرياضي في مصر متوقف في الوقت الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، منذ شهر مارس الماضي.