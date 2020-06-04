رياضة | حسام عاشور يطوي صفحة الزمالك.. وبيراميدز في الصورة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر حسام عاشور يطوي صفحة الزمالك.. وبيراميدز في الصورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا تزال أزمة قائد النادي الأهلي "حسام عاشور" متواصلة، بعد القرارات الأخيرة التي اتخذها مجلس إدارة الفريق، في أعقاب الأزمة الأخيرة.

وقرر مجلس إدارة النادي توجيه الشكر لحسام عاشور على مشواره الطويل مع القلعة الحمراء، والتوفيق في خطوته المستقبلية، وذلك بعد أن قام اللاعب بمهاجمة إدارة الفريق في فيديو نشره على شبكات التواصل الإجتماعي.

وذكرت مصادر مقربة من اللاعب، أن عاشور يرفض الإنتقال لنادي الزمالك بشكل قاطع، على الرغمن من رغبة الأخير في ضمة.

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وتؤكد التقارير، أن عاشور يرفض المزيد من العداء مع جماهير الأهلي خلال الفترة المقبلة، حيث يأمل اللاعب في الصلح بينه وبين جماهير النادي.

وسيكون أمام عاشور سيناريو آخر، وهو الإنضمام لنادي بيراميدز خلال الموسم المقبل، في ظل رغبة اللاعب في الاستمرار في الملاعب.

ويحظى اللاعب حالياً بدعم المستشار تركي آل شيخ، والذي تشير التقارير إلى أنه سيسهل عملية انتقاله لبيراميدز، كما أنه سيقوم بتحمل تكاليف مباراة اعتزاله، إذا قرر حسام عاشور التوقف عن ممارسة كرة القدم.