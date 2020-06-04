رياضة | ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان على ضم صفقة ال 100 مليون يورو

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان على ضم صفقة ال 100 مليون يورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن صراع قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة على ضم صفقة قوية خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.

ويرغب كل من ريال مدريد وبرشلونة على التعاقد مع فابيان رويز لاعب نابولي الإيطالى خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على جميع البطولات الموسم القادم.

وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نابولي قد حدد 100 مليون يورو للموافقة على بيع رويز لأحد الفرق خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

ويذكر أن رويز أحد أهم أعمدة نابولي مما يجعل الفريق الإيطالي يرفض رحيله خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، ويعد المرينجي هو أكثر فريق يسعي لضمه لدعم خط الوسط خاصة ان برشلونة يسعي لضم اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس الإيطالى.