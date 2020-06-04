رياضة | الشباب السعودي يخطط للتعاقد مع نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الشباب السعودي يخطط للتعاقد مع نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية سعودية أن الشباب السعودي الذي يقوده خالد البلطان سيدخل في مفاوضات مع الأهلي من أجل ضم التعاقد مع المغربي وليد أزارو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة البلاد السعودية بأن إدارة الشباب أعربت عن رغبتها في التعاقد مع وليد أزارو سواء نهائيًا أو على سبيل الإعارة.

وأكدت الصحيفة السعودية أن الشباب يرغب في التعاقد مع أزارو وذلك عقب النجاح الكبير الذي حققه النجم المغربي مع الاتفاق السعودي، حيث سجل ثلاثة أهداف وصنع هدف وحيد في سبع مباريات في الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة السعودية أنه هناك العديد من التقارير الصحفية المغربية والسعودية التي أكدت أن إدارة الشباب قدمت عرضًا لأزارو مقابل مليون دولار في الموسم إلا أن النجم المغربي رفض العرض المالي.

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وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن إدارة الاتفاق أعلنت في الفترة الأخيرة عن عدم تجديد إعارة أزارو الذي سينتهي عقب نهاية الموسم الحالي وسيعود النجم المغربي إلى القلعة الحمراء مرة أخرى.

وألمحت الصحيفة السعودية أن أزارو كان قد رحل إلى صفوف الاتفاق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي بعد تعاقد الأهلي مع النجم السنغالي الشاب أليو بادجي.

ونوهت الصحيفة السعودية أن أزارو انضم إلى صفوف الأهلي منذ 2017 قادمًا من الدفاع الحسني الجديدي المغربي، حيث يرتبط النجم المغربي بعقد مع المارد الأحمر حتى صيف 2021.

وذكرت الصحيفة السعودية أن أزارو نجح في موسمه الأول مع الأهلي كما تمكن من تحقيق لقب هداف الدوري المصري بتسجيله 18 هدفًا إلا أنه عقب تولي السويسري رينيه فايلر قيادة الفريق الأحمر خرج النجم المغربي نسبيًا من حسابات المدير الفني السويسري.