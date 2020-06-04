شكرا لقرائتكم خبر عن العطار :إراحة 40 % من موظفي اتحاد الكرة بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أنه تم منح أكثر من 40 % من موظفي الاتحاد راحة وتبادل " الشفتات " داخل الجبلاية للحماية والوقاية من فيروس كورونا ، مؤكدا أنه قرر إراحة أكبر عدد من الموظفين لضمان سلامتهم وسلامة الجميع حتى مرور فترة الذروة للفيروس الذى انتشر بكثرة مؤخرا فى مصر.

وأعلن اتحاد الكرة، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، تعافى الدكتور محمود سعد، نجم الزمالك الأسبق والمدير الفنى لاتحاد الكرة، من فيروس كورونا، بعد أيام من إعلان إصابته ونقله لأحد المستشفيات للخضوع لبروتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا قبل أن يتماثل للشفاء. وقال مصدر بالجبلاية، إن السبب فى إصابة محمود سعد هو مخالطته لـ"حلاق" حامل للفيروس، الأمر الذى أدى إلى تعرضه للإصابة وعزله بالحجر الصحي.

وكتب اتحاد الكرة، عبر صفحته الرسمية لمحمود سعد، "دكتور محمود سعد حمد لله على سلامتك.. ربنا يتمم نعمه علينا ويزيح الغمة عن كل مصابى كورونا"، وذلك فى رسالة طمأنة لتعافيه من الإصابة، وكانت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة قد أعلنت فى تصريحات لبرنامج ملعب اون عبر قناة اون تايم سبورت تحول مسحة كورونا الخاصة لمحمود سعد المدير الفنى للاتحاد التى اجريت له من إيجابية الى سلبية، ليتأكد تحسن حالة المدير الفنى على أن يغادر المستشفى خلال الساعات المقبلة.

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