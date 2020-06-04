شكرا لقرائتكم خبر عن "عايز فانلتك".. محمد صلاح وشوقى أبطال تبادل القميص مع رونالدو وكافانى وكاكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادة ما يريد لاعبو الكرة ، تخليد ذكرياتهم فى المباريات الكبرى والتى ربما لا تتكرر كثيرا فى البطولات الكبرى مثل مباريات كأس العالم، أو المباريات التى تجمع المنتخبات العربية والافريقية بنجوم العالم، لذا يلجأ لاعبو الكرة للحصول على قميص أشهر نجوم العالم فى الفريق المنافسة ليتم تبادل القمصان والاحتفاظ بها تخليدا لهذه الذكرى التى تعتبر أبرز ما يتباهى به لاعب الكرة بعد الخروج من المستطيل الأخضر واعلان الاعتزال.

محمد صلاح وكافانى

النجم الأوروجويانى إدينسون كافانى مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أكد أنه ذهب إلى النجم المصرى محمد صلاح عقب لقاء المنتخبين فى كأس العالم 2018 بروسيا، من أجل طلب قميصه، لأن أطفاله مهوسون بالنجم المصرى.

كافانى يواسى محمد صلاح ونقلت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية تصريحات عن المهاجم الأوروجويانى بعد فوز منتخب بلاده على مصر بنتيجة 1 – 0 قائلا: "أطفالى معجبون جدًا بالنجم المصرى محمد صلاح، ومتعصبون له، لذلك ذهبت بعد نهاية المباراة من أجل طلب قميصه". عناق حار بين صلاح وكافانى Advertisements وكان محمد صلاح قد غاب عن المشاركة فى لقاء أوروجواى وظل متواجدًا على مقاعد البدلاء، لعدم اكتمال شفائه تمامًا من إصابة الكتف التى تعرض لها مع فريقه ليفربول الإنجليزي فى نهائي دورى أبطال أوروبا بعد تدخل قوى من سيرجيو راموس قائد ريال مدريد. محمد صلاح ورونالدو محمد صلاح ورونالدو فيما كشفت صحيفة " دياريو جول" الإسبانية في تقرير لها، أن المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي توجه لنجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو، للمطالبة بالحصول على قميصه ، عقب المباراة الودية التي جمعت المنتخب المصري بنظيره البرتغالي، في إطار استعدادات الفريقين لمونديال روسيا 2018. وأفادت الصحيفة أنه عقب نهاية اللقاء طلب صلاح من رونالدو تبديل القمصان، ووافق لاعب النادي الملكي، وكان صلاح وضع مصر في المقدمة بهدف في الدقيقة 56 من شوط المباراة الثاني، لكن رونالدو اقتنص هدفين في الدقائق 92 و 94 على الترتيب، ليقود منتخب بلاده لفوز في الوقت الإضافي.

محمد شوقى وكاكا

محمد شوقى نجم منتخب مصر السابق، قال فى حوار تليفزيونى له، أنه تحدث مع كاكا نجم البرازيل خلال مباراتنا معهم فى كأس القارات الشهيرة، وقال " حرصت على أن أذكره بنفسى، حيث لعبنا أمامهم مباراة عندما كنت في منتخب الشباب، وكان النجم البرازيلي رمز للبطولة وقتها، وشوقي غريب المدير الفني لنا آنذاك طلب مني مراقبته في المباراة.

‎وتابع شوقى :"بالفعل تذكر المباراة وطلبت منه قميصه عقب اللقاء، ووافق، وبعد المباراة طلب منه محمد صبحي حارس الإسماعيلي قميصه وقتها ولكنه رفض، ومنحني قميصه".