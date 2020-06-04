اليوم.. أشرف صبحي يتفقد المدينة الرياضية بحي الأسمرات

وشهد وزير الشباب والرياضة، في الاسبوع الماضي بحى الأسمرات انطلاق فعاليات أكبر حملة تعقيم وتطهير لمراكز شباب مصر والقرى والتى تنفذها الوزارة فى إطار الاجراءات الاحترازية المتبعة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبدأت الحملة فى العاشرة صباح اليوم داخل 4300 مركز شباب على مستوى الجمهورية والقرى المحيطة بها وتستمر حتى الساعة الثانية ظهرا بمشاركة مجموعة من الشباب والفتيات المتطوعين من مختلف المحافظات أعضاء كل من "مراكز الشباب، مبادرة شباب يدير شباب، الكشافة والجوالة"، وممثلى مديريات الشباب والرياضة، وتتضمن أعمال التنظيف والتطهير داخل مراكز الشباب وتعقيم أماكن صرف المعاشات، وتنظيم المواطنين، وتطهير مجموعة من القري، كما تتضمن الحملة قيام مجموعة من الطلائع فى عدد من الميادين والشوارع الرئيسية بمحافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية"، بنشر الملصفات المختلفة وعرض مجموعة من المواد الإعلامية المصورة للتوعية بالوقاية من فيروس كورونا وأسباب انتشار العدوى وطرق مكافحتها.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بحرص الشباب على المشاركة فى فعاليات الحملة والقيام بتطهير مراكز الشباب والقرى لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والتزامهم التام بإجراءات الوقاية، وارتداء قفازات الأيدى والكمامات أثناء عملية التطهير، ومراعاة المسافات بينهم أثناء القيام بأعمال التطهير والتنظيف.

وأوضح الدكتور أشرف صبحى أن الوزارة ملتزمة بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، انطلاقا من حرصها على الحفاظ على صحة الشباب والمواطنين، لافتاً إلى التعاون مع مختلف الجهات من أجل توعية المواطنين بالفيروس المستجد وطرق الوقاية منه.