شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تنظم بطولة رولان جاروس للتنس في سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد برنار جيوديشيلى، رئيس الاتحاد الفرنسى للتنس، إقامة بطولة فرنسا المفتوحة، ثانى البطولات الأربع الكبرى، فى سبتمبر المقبل، بعد تأجيلها بسبب جائحة كورونا، بينما ألمح لحضور الجماهير إذا كان ممكنا.

وقال جيوديشيلى فى تصريحات لبرنامج «Twitch» الذى يقدمه لاعب التنس الفرنسى، جايل مونفيس، أؤكد لك أن بطولة رولان جاروس ستقام هذا العام. وكان رئيس الاتحاد الفرنسى للعبة قد أعرب فى مايو الماضى، عن رغبته فى إقامة البطولة التى تقام على الأراضى الترابية فى سبتمبر، بدون جماهير إذا كان ضروريا لتجنب الضربة الاقتصادية، مشيرا إلى أنه يتمنى وجود الجماهير ولو بشكل محدود.

وأضاف «أراهن على رولان جاروس مع الحد الأقصى من الجماهير. فرضية اللعب وراء الأبواب المغلقة ليست محببة لنا» إلا أن المسؤول الرياضى عاد وأكد أن الأمر يجب أن يتم وفقا لتوجيهات الحكومة الفرنسية.

وختم «لا يجب أن ننسى أن الحكومة هى من تقرر. مع توسعة الملعب والإجراءات الاحترازية، يمكننا أن نتخيل بوضوح رولان جاروس بحضور جماهيرى محدود لحماية اللاعبين والجماهير».

على جانب آخر، عبر النمساوى دومينيك ثيم، عن أمله فى أن يكون أفضل اللاعبين جاهزية للبطولة الخيرية التى سينظمها اللاعب الصربى نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، هذا الشهر فى منطقة البلقان. وقال ثيم أنا محظوظ للغاية لأننى أعتقد أننى اللاعب الوحيد فى البطولة الذى خاض بعض المباريات التنافسية.

وتابع حظيت بفرصة المشاركة فى بطولة Generali Austrian Pro Series بالنمسا، الأمور تشير إلى أننى سأكون أفضل اللاعبين جاهزية فى البطولة التى ستقام فى بلجراد.

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وخلال مقابلة مع وكالة (فريق الإعلام الجديد) للعلاقات العامة، أبرز اللاعب النمساوى، الدور الإنسانى لهذه البطولة، خاصة فى هذه الأوقات الصعبة التى يعيشها العالم. كما أوضح ثيم أنه يشارك فى مشروع إنسانى مهم للغاية فى النمسا، دون الإفصاح عن تفاصيله.