شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإيطالي يتحدى «كورونا» ويخطط لعودة الجماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعرب جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالى لكرة القدم عن أمله فى السماح لعدد قليل من المشجعين بحضور المباريات فى المدرجات قبل نهاية الموسم الحالى.

ومن المقرر أن يستأنف الدورى الإيطالى نشاطه فى 20 يونيو الحالى ولكن مع عدم حضور الجماهير فى المدرجات، كما سيسمح لـ300 شخص فقط من اللاعبين والأطقم التدريبية والمعاونة بالتواجد داخل حيز الاستاد فى كل مباراة.

وأوضح جرافينا فى تصريحات إلى إذاعة «راديو 24»، نشرتها وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا»: «أتمنى بالفعل رؤية عدد قليل من المشجعين فى الاستاد قبل نهاية المسابقة هذا الموسم»، ولكنه يرى أن الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن هذا الأمر.

وأكدت وزارة الصحة فى العاصمة الإيطالية روما، أن حضور الجماهير ليس مطروحا فى مباريات هذا الموسم.

وإضافة لهذا، ستعتمد كل القرارات بشأن أى نشاط على أعداد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد فى إيطاليا، حيث تتبقى فى الموسم الحالى للدورى الإيطالى 12 مرحلة.

وبلغ عدد الوفيات فى إيطاليا بسبب الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد 33 ألفا و500 حالة وفاة، وهى تعتبر من أكثر الدول تضررا بهذا الفيروس.

فى نفس السياق، أعلنت رابطة الدورى الإيطالى لكرة القدم، جدول المباريات المتبقية من عمر المسابقة المتوقفة منذ شهر مارس الماضى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وستعود منافسات الدورى الإيطالى مرة أخرى يوم الـ20 من الشهر الجارى وتنتهى فى الثانى من شهر أغسطس، بحسب ما قالته رابطة الدورى الإيطالى.

ونشرت الرابطة جدول المباريات، متضمنا المباريات المؤجلة من الجولة 25، ومباريات الجولة 27 وحتى الجولة 35، وستنشر الرابطة مواعيد الثلاث جولات المتبقية من الجولة 36 وحتى الجولة 38 فى وقت لاحق.

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وسيستأنف الموسم بإيطاليا فى 13 يونيو من خلال لعب مواجهات دور قبل النهائى من مسابقة الكأس، ثم تقام المباراة النهائية فى 17 يونيو.

وستلعب المباريات المؤجلة من الجولة الـ25 بالدورى الإيطالى على يومين 20 يونيو و21 يونيو، وتضم مباريات تورينو وبارما، فيرونا وكاليارى، أتالانتا وساسولو، وإنتر ميلان وسامبدوريا، وستقام الجولة الـ27 من البطولة فى الـ22 من يونيو وتنتهى فى الـ24 من الشهر ذاته.

وتقام مباريات الجولة 28 على مدار يومين فى الفترة من 26 يونيو حتى 28 يونيو، وتبدأ بمباراة يوفنتوس وليتشى وتنتهى بمباراة بارما وإنتر ميلان.