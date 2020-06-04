شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستعجل قرار المحكمة الرياضية لإنهاء الصفقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعجل مجلس إدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، قرار المحكمة الرياضية الخاص بتجميد منع النادى من إبرام أى تعاقدات لمدة فترتى قيد على خلفية أزمة النادى السابقة مع نادى الهلال الأبيض السودانى، بعد تعاقد المصرى مع الإيفوارى شيخ موكورو، منذ عدة سنوات، إلا أن مسؤولى المصرى نجحوا فى حل الأزمة مع النادى السودانى، وهو ما يدعم موقف المصرى قبل صدور القرار بشكل رسمى، ووفقا لتأكيدات نصر عزام، المحامى الدولى، الذى يتولى قضية النادى، فإن القرار سيكون الاكتفاء بمنع المصرى من إبرام صفقات جديدة فى فترة قيد واحدة، وهى الانتقالات الشتوية الماضية، وهو ما يتيح للنادى البورسعيدى التعاقد مع لاعبين جدد فى الانتقالات الصيفية.

ونجح الجهاز الفنى للمصرى البورسعيدى، بقيادة طارق العشرى، فى الاتفاق مع عدد من اللاعبين من أجل التعاقد معهم فى الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق الذى يعانى من نقص حاد فى الصفوف منذ الميركاتو الشتوى الماضى على خلفية إيقاف القيد، ومن أبرز هؤلاء اللاعبين أحمد عادل عبدالمنعم، حارس مرمى مصر المقاصة، حيث يسعى الجهاز الفنى للمصرى للتعاقد مع حارس مرمى متميز ويمتلك خبرات متميزة، بعدما تراجع الجهاز الفنى عن التفاوض مع محمد عبدالمنصف، حارس مرمى وادى دجلة، بسبب كبر سنه. وهناك أيضا خالد سامى، مدافع حرس الحدود، الذى نجح فى لفت الأنظار إليه مع فريقه خلال مباريات حرس الحدود التى خاضها قبل توقف بطولة الدورى الممتاز الحالية بسبب انتشار وباء فيروس كورونا، الذى توقفت على إثره كافة الدوريات الأوروبية.