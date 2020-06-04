شراكة بين ليفربول وبيرسون للتعليم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اليوم الأربعاء عن إطلاق شراكة جديدة بين نادي ليفربول الإنجليزي مع بيرسون، الشركة العالمية الرائدة في التعليم، وذلك لتقديم مؤهلات رياضية دولية مصممة لتقديم مسار مهني في المجال الرياضي، اللياقة والأنشطة البدنية للجيل الناشئ والشباب.

وفي إطار هذه الشراكة، ستقوم بيرسون ونادي ليفربول بتصميم مؤهلات BTEC مخصصة تتمحور حول قطاع الرياضة واللياقة والأنشطة البدنية، على أن تصبح هذه المؤهلات متاحة للمتعلمين في الخارج اعتباراً من سبتمبر المقبل، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة.

ستجمع المؤهلات الجديدة بين خبرة نادي ليفربول في البرامج التدريبية الناجحة في جميع أنحاء العالم من خلال برنامجٍ أكاديمي دولي، مع خبرة بيرسون العالمية في تطوير مؤهلات عالية الجودة تلبي احتياجات الصناعة ومتطلبات أصحاب العمل. هذا وسيتمكن الجيل الناشئ والشباب الراغب بإحراز تقدم في معارفهم ومهاراتهم من اكتساب سلوكيات ومهارات جديدة وتلقي تعليم متميز يفتح لهم الأبواب لمجموعة من المهن المهمة في مجال الرياضة، مثل التدريب والإدارة وعمليات المرافق وتعليم اللياقة البدنية.

وبالاستناد إلى تجربة نادي ليفربول لكرة القدم في مجال التوظيف الرياضي، ستضمن مؤهلات BTEC أن يتلقى الطلبة تجربة تعليمية عملية في سياق رياضي واقعي.