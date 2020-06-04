شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البنا يسرد واقعة "سحر البطيخ" اثناء تحكيمه في الكونغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرد الحكم الدولي محمود البنا العديد من المواقف الطريفة والمثيرة اثناء مسيرته التحكيمية الحافلة سواء على المستوى المحلي أو القاري، وكشف البنا أنه أثناء ادارته لاحد المباريات الافريقية في الكونغو فوجئ بواقعة سحر قام بها أحد الفريقين ضد الفريق الأخر، وقال البنا لليوم السابع :"كنت حكماً رابعاً في هذه المباراة واثناء توجهي من غرفة تغيير الملابس لملعب المباراة قبل انطلاقها فوجئت بوضع الفريق صاحب الأرض لمياه غريبة أمام غرفة الفريق الأخر تشبه مياه البطيخ، وهو الأمر الذي لاحظه كل الموجودين في الملعب"

وتابع البنا :"الطريف أن الفريق المضيف خسر المباراة رغم أعمال السحر التي قام بها، وهو ما يؤكد أنه لا يوجد ما يسمى بالسحر في كرة القدم"

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.