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"الشيف" أحدثها.. تعرف على وظائف حكام الكرة بعيدا عن المستطيل الأخضر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  شهدت الساعات الماضية اعلان الحكم شادي ريحان حكم الساحة في منطقة دمياط عن عمله كشيف بأحد المطاعم ، و الذى كشف أنه بدأ حياته في  تجهيز الموائد والطبخ في الاحتفالات ثم العمل في المطاعم، حتي أصبح شيف بمطعم كبير وتجهيز كل الوجبات"، ليعيد فتح ملف الوظائف الأخرى لقضاة الملاعب ، بعيدا عن المستطيل الأخضر.

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الدولى محمد معروف أحد أعضاء هيئة تدريس بكلية التربية بجامعة شمال سيناء.

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محمود عاشور الحكم الدولى من منطقة الجيزة، يمتلك شركة سياحة 

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محمد عادل ضابط بوزارة الداخلية يصعب عليه التفرغ لأداء المباريات ويحصل على الإجازات بصعوبة بالغة، نظراً لمهام عمله بوزارة سيادية مثل الداخلية

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محمد فاروق  الحكم الدولي السابق، يعمل كمدير عام لإدارة رعاية الشباب بجامعة بني سويف.

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جهاد جريشة يعمل بإحدى شركات البترول وعمله يعطيه حق الحصول على إجازات وتفرغه خلال البطولات

ابراهيم نور الدين يعمل بالعلاقات العامة بقطاع البترول.

 سمير عثمان الدولى السابق يعمل مدير مصرفى بأحد البنوك الاستثمارية، مما يؤثر على تفرغه للمباريات المحلية، نظراً لظروفه عمله التى تصعب عليه الحصول على إجازة حتى فى المباريات التى تقام خارج القاهرة.

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محمود بسيونى مدرس تربية رياضية بوزارة التربية والتعليم، وتجده يمتلك القدرة على الاستيعاب بشكل جيد مما يسهل من مهمته كحكم فى القائمة الدولية.

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محمد الحنفى الحكم الدولى بمنطقة القاهرة يعمل فى العلاقات العامة بإحدى شركات البترول .

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المساعد الدولى أيمن دجيش يعمل مدير إدارة بوزارة النقل 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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