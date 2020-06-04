ملف الخليج 365.. رسالة تركي آل الشيخ الأخيرة.. واقتراح حلمي بضم عبدالله السعيد للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - زوار الخليج 365 نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم أمس الأربعاء:
الرسالة الأخيرة.. آل الشيخ يكشف أمنية "لم تتحقق" وتحويل "تبرعات الأهلي" لصندوق تحيا مصر
حلمي: حازم إمام اعتزل لأن الزمالك لم يجلب صفقات جيدة
حلمي: طالبت الزمالك بضم السعيد في 2008.. لكن لم يهتموا برأيي
إينو: أسعد ايام حياتي في الأهلي.. تعرضت للإهانة في الزمالك.. وتعمدت "ضرب" ميسي
مدرب الزمالك السابق: بطولة السوبر المصري 2017 الأغلى في مسيرتي
مجاهد يستبعد ترشح شوبير: لا يصح لأحد منافسة أبو ريدة.. والجنايني لا يصلح
مدرب أحمال الزمالك السابق: حفني يمتلك فنيات تؤهله للتواجد في برشلونة.. ويعاني بدنياُ
نجم الجزائر السابق: مصر ظهرت بشكل متواضع في بطولة أفريقيا
قناة الزمالك: ما قاله فيكن على الهواء بشأن نادي القرن مختلف عن الكواليس
شوقي غريب يكشف كيف يعد منتخب مصر للأولمبياد
غريب يفضل بقاء رمضان صبحي في الأهلي.. ويشيد بمصطفى محمد
وردة لمصراوي: تركيزي حالياً مع باوك.. ومستمر في أوروبا
وزير الرياضة يستقبل رئيس النادى الأهلى بخصوص التبرعات المالية
رئيس المصري: لا مانع في منح اللقب للأهلي لو تم إلغاء الدوري
سامي: الأهلي طلبني كثيرا.. وهذا ما فكرت فيه بعد "لمسة يد" الزمالك
لجنة "أزمة كورونا": إعلان خطة استئناف النشاط الرياضي الأسبوع المقبل
7 ملايين دولار ديون أندية الدوري الجزائري للمحترفين
توتنهام يؤكد إصابة شخص بالنادي بفيروس كورونا
منتخب تونس يعود للتدريبات الجماعية بمشاركة ساسي وغياب معلول
تقارير يونانية: أولمبياكوس يبقي كوكا لنهاية الموسم ومستقبله لم يحسم
تونس تعلن عودة كافة الأنشطة الرياضية يوم 8 يونيو
تقارير تكشف مصير مستقبل ساسي مع الزمالك
بعد تضامن اللاعبين مع فلويد.. الاتحاد الألماني يرفض معاقبة سانشو و3 آخرين
بعد إصابته بكورونا.. اتحاد الكرة يعلن تحول عينة محمود سعد لسلبية
مصدر يوضح عبر الخليج 365 موقف جيرالدو من الرحيل عن الأهلي
خاص.. محامي النقاز يسخر من تصريحات مرتضى منصور
ميدو: عاشور أفضل بديل لطارق حامد في الزمالك.. وآل الشيخ يرد
شوبير يرد.. هل أصيب أحمد فتحي بكورونا بعد مرض زوجته وبناته؟
الكرتي يؤكد: تلقيت عروضًا من أندية مصرية.. لكن رغبتي هي الاحتراف الأوروبي
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