حلمي: حازم إمام اعتزل لأن الزمالك لم يجلب صفقات جيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ إبراهيم علي:

أكد محمد حلمي المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أن حازم إمام نجم القلعة البيضاء السابق اعتزل كرة القدم، لعدم تعاقد الفريق مع لاعبين جيدين في ذلك الوقت.

وقال حلمي في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس": "حازم إمام كانت الجماهير تضع عليه المسؤولية وكان يتعرض للهجوم دائماً".

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وأضاف: "تحدثت مع حازم إمام وقلت له إذا جلب الزمالك لاعبين جيدين كمل لو لم يحدث ذلك لا تكمل مسيرتك واعتزل".

وتابع حلمي: "سافر حازم إلى فرنسا وعند عودته، قال لي إنه لن يُكمل وأنا الذي أعلنت خبر اعتزاله، وهو الذي أخد القرار".

وأتم حلمي تصريحاته: "حازم إمام لم يلعب كثيراً في تلك الفترة والجماهير كانت تحمله المسؤولية، وكنت حزين على اعتزاله وكان نفسي يكمل".