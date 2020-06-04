حلمي: طالبت الزمالك بضم السعيد في 2008.. لكن لم يهتموا برأيي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ إبراهيم علي:

أكد محمد حلمي المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أنه طلب التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب بيراميدز الحالي، من إدارة القلعة البيضاء في عام 2008، ولكن الإدارة لم تهتم برأيه.

وقال حلمي في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس": "ذهبت لممدوح عباس رئيس الزمالك في عام 2008، وقلت له إنه يجب تجديد الفرقة، وطلبت التعاقد مع الإيفواري سيري داي عندما شاهدته في البطولة العربية ولكنهم رفضوا".

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وأضاف: "وطلبت التعاقد مع عبد الله السعيد في ذلك الوقت أيضاً، وقلت لهم عبد الله السعيد نوعية تانية ومناسب للزمالك، ولكنهم لم يبدوا له الاهتمام الكافي وسخروا منه".

وتابع حلمي: "وعندما انتقل للأهلي، كان الزمالك قدم عرضاً أكبر من الأهلي ولكنه ذهب للأهلي بسبب الاستخفاف به في المقابلة الأولى".

وأتم حلمي تصريحاته: "طلبت التعاقد مع السيد حمدي وقالوا لي إنه يلعب في الدرجة الثانية، وفراس السعيد وكان بيلعب في الكويت، ومحمد نجيب وعبد الشافي عندما كان يلعب في المحلة، ولكن كل طلباتي رُفضت، ورحلت عن النادي بعد ذلك".