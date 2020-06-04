محمد حلمي: الزمالك ليس بحاجة لحسام عاشور.. ولو ذهب ستكون عاطفة

أكد محمد حلمي المدير الفني السابق للزمالك، صباح اليوم الخميس، أن الزمالك ليس بحاجة لحسام عاشور في الفترة الحالية، ولو تمت الصفقة وذهب ستكون للعاطفة فقط.

وقال محمد حلمي في حواره مع الإعلامي أحمد

شوبير عبر برنامجه ملعب أون تايم: "لايوجد شك أن حسام عاشور لاعب كبير ولديه تاريخ طويل من البطولات مع الأهلي، كما أنه لديه خبرة كروية جيدة".

وأضاف: "لكن الزمالك ليس بحاجة للتعاقد مع حسام عاشور في الفترة الحالية، ولو حدث هذا الأمر وجاء للزمالك سيكون هذا للعاطفة فقط".

وأتم: "حسام عاشور أمامه أمران فقط الآن وسيكون هما الأصلح له، إما أن يلعب في أي فريق خارج مصر، أو يعتزل" .